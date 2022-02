Prosegue la messa in onda della soap opera Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione. Dalle anticipazioni sull’episodio in onda su Rai 1 l’8 febbraio 2022, si evince che il nuovo personaggio Fernando Torrebruna (Fabio Fulco), un uomo di affari introdotto nell’alta società milanese da Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello), dopo aver iniziato ad ambientarsi al negozio più lussuoso della città rimarrà piacevolmente colpito da Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena): nello specifico quest’ultima sarà molto somigliante alla defunta moglie dell’uomo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 8 febbraio: Gemma si sente in colpa, Marco si serve dell’aiuto di Flora

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella 102^ puntata dello sceneggiato in programma sulla prima rete Rai martedì 8 febbraio dalle ore 15:55 circa, raccontano che Gemma (Gaia Bavaro) dopo aver ammesso alla madre Veronica (Valentina Bartolo) di essere l’autrice della lettera minatoria spedita a Gloria (Lara Komar) sarà consapevole di essersi resa protagonista di un errore. La giovane Zanatta inoltre si sentirà in colpa e sarà arrabbiata anche per un altro motivo, cioè poiché si renderà conto che a causa sua Ezio (Massimo Poggio) si è riavvicinato alla capo commessa Moreau.

Intanto Marco (Moisé Curia) dopo aver appreso da Umberto (Roberto Farnesi) cosa si cela dietro alla partenza improvvisa di sua zia Adelaide (Vanessa Gravina), essendo legato parecchio alla contessa per merito della sua furbizia si farà venire in mente un’idea geniale: in particolare il ragazzo vorrà fare in modo che l’attenzione delle forze dell’ordine non si concentri troppo sulla sua parente e sulla scomparsa del defunto Achille (Roberto Alpi).

Per attuare la sua mossa strategica, il giovane di Sant’Erasmo si servirà della collaborazione della stilista Flora (Lucrezia Massari).

Fernando rimane affascinato da Ludovica, Tina non gradisce la sorpresa del marito Sandro

In seguito Fernando Torrebruna comincerà a fare delle conoscenze tra le mura del circolo e, sin dal primo incontro, farà capire che Ludovica non è indifferente ai suoi occhi, visto che la fanciulla sarà l’unica persona che lo sorprenderà.

Vittorio (Alessandro Tersigni) nel contempo continuerà ad aiutare Sandro (Luca Capuano) a riconquistare una volta per tutte le moglie Tina (Neva Leoni), dandogli una mano a organizzare il suo piano: quest’ultima non la prenderà per niente bene quando il discografico le farà una sorpresa, proprio con l’obiettivo di salvare il loro matrimonio.