Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il paradiso delle signore, relativamente agli episodi inediti che andranno in onda dal 14 al 18 febbraio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Ezio di rinviare il suo matrimonio con Veronica, sulla scomparsa di Adelaide, sulla notte di passione fra Umberto e Flora, sui festeggiamenti per San Valentino e sulle macchinazioni messe in atto da Dante per proseguire la vendetta nei confronti dei Guarnieri.

Gemma vorrebbe confessare la verità a Ezio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore segnalano che Veronica mentirà ad Ezio, confessandogli di essere stata lei a scrivere la lettera minatoria ricevuta da Gloria. L'uomo non prenderà affatto bene la notizia e deciderà di andare via di casa. Più tardi, Ezio ci ripenserà e ritornerà a casa, chiedendo però alla compagna di spostare in avanti la data delle loro nozze.

A quel punto, Gemma si sentirà in colpa e riferirà alla madre di voler raccontare tutta la verità al patrigno, ma quest'ultima non glielo permetterà. Più tardi, Colombo si riavvicinerà a Gloria quando si ritroveranno a dover assistere insieme ad una donna in procinto di partorire.

Fiorenza si introduce a villa Guarnieri

Nel tentativo di scoprire le strategie di Dante, Umberto inviterà Flora a recarsi a pranzo con lui per carpire nuove informazioni.

Strane voci si diffonderanno sull'assenza prolungata di Adelaide, intanto Dante e Fiorenza si adopereranno per ideare un nuovo piano per colpire i Guarnieri.

Flora nel frattempo non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti per Umberto e ben presto trascorrerà una notte di passione con lui. Al risveglio però la giovane si ritroverà da sola, perché Guarnieri è andato a cercare Adelaide.

Più tardi, Flora incontrerà Dante al Circolo e gli riferirà della lettera che il Commendatore le aveva mostrato in precedenza, dove accennava alla sua responsabilità nella morte di Achille Ravasi.

Intuendo di poter usare la missiva per ricattare Umberto, Romagnoli convincerà Fiorenza a entrare senza invito a Villa Guarnieri per prelevarla. Dopo essere riuscito a ottenere la lettera, Dante si sentirà soddisfatto di essere riuscito ad acquisire una prova schiacciante nei confronti del suo nemico.

Al Paradiso delle signore si festeggia San Valentino

Per festeggiare il giorno di San Valentino, al Paradiso verranno regalati cuoricini a tutti i clienti. Le Veneri decideranno di trascorrere il giorno degli innamorati in bicicletta, mentre Sandro organizzerà una sorpresa per Tina nel tentativo di riconquistarla.

Intanto Agnese scoprirà che Rocco si è invaghito di una ragazza senza rivelare nulla alla sua fidanzata Maria che ancora lo aspetta in vista del loro futuro matrimonio. Infine Salvatore mostrerà ad Anna la casa che ha comprato per loro, facendogli anche una bellissima proposta di matrimonio.