Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay, dove è possibile rivedere le puntate in replica. Le anticipazioni dell'episodio di giovedì 10 febbraio 2022 sono dense di novità. Gemma ha capito di aver fatto un grave errore spedendo la lettera anonima a Gloria, perché ha ottenuto l'effetto contrario. Oltre ad aver fatto riavvicinare Ezio e Moreau, ha messo in seria difficoltà Veronica, che deve coprirla non senza difficoltà. Nel frattempo, Adelaide continua a non dare notizie, facendo preoccupare Umberto.

Nella puntata di domani, una notizia inaspettata su Rocco destabilizzerà Armando e manderà in ansia la povera Agnese, che temerà per le sorti di Maria.

Il Paradiso delle signore anticipazioni di giovedì 10 febbraio 2022

La situazione di Adelaide è molto preoccupante. Scappata in fretta e furia da Milano, sembra sparita nel nulla. La sua assenza farà avvicinare Flora e Umberto, con esiti davvero inaspettati e cambieranno ogni cosa.

Guarnieri è anche in ansia per Dante, che sta mirando al Paradiso da qualche tempo. Il suo obiettivo è quello di rovinare Vittorio e soffiargli il grande magazzino. A complicare le cose, anche l'arrivo di Ferdinando. Torrebruna viene infatti avvicinato dai pericolosi Romagnoli e Fiorenza, che gli propongono di entrare in affari con loro.

Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Fernando darà il suo benestare a una sola condizione: anche Ludovica deve essere una delle socie.

Rocco e Maria, nozze in bilico

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore proseguono con un colpo di scena che interessa la coppia Maria-Rocco. Armando viene a sapere una notizia poco piacevole su Rocco, che lo spiazza.

Data la gravità della situazione, Ferraris non perde tempo per mettere al corrente Agnese di quanto appreso. A quanto pare, il matrimonio di Rocco e Maria è a rischio: Agnese vorrà vederci chiaro e penserà al da farsi. Non c'è tempo da perdere.

Gemma vuole confessare, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Nel frattempo, Gemma sta sempre più male per quello che ha causato.

Inoltre, la sua lettera non ha fatto altro che avvicinare Ezio a Gloria. Veronica, in cuor suo, teme che questa complicata situazione possa mettere in pericolo il suo imminente matrimonio. E, in effetti, avrà ragione.

Presa dall'ansia, nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì su Rai 1, Gemma sarà sul punto di confessare tutto a Gloria, liberandosi così la coscienza. A fermarla, terrorizzata per le possibili conseguenze, sarà ancora una volta Veronica, che mediterà di prendersi la colpa di tutto.