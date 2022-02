La soap opera Il Paradiso delle signore prosegue la propria programmazione su Rai 1 dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni della puntata che farà compagnia al pubblico il 1° marzo 2022, annunciano che finalmente verrà alla luce il comportamento irrispettoso di Rocco Amato (Giancarlo Commare) nei confronti della sua amata Maria Puglisi (Chiara Russo). Quest’ultima ovviamente, quando saprà che il suo promesso sposo si è gettato tra le braccia di un’altra, non la prenderà per niente bene.

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 1 marzo: Umberto cede al ricatto di Dante, Flora gelosa del commendatore

Nel 117° episodio, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai martedì 1° marzo, come sempre dalle ore 15:55 circa, Umberto (Roberto Farnesi) non avrà altra scelta che cedere le sue quote del grande magazzino milanese a Dante (Luca Bastianello) dopo essere stato messo alle strette dallo stesso. A questo punto Guarnieri accetterà le condizioni imposte da Romagnoli, ossia di riavere la missiva che ha scritto a Flora (Lucrezia Massari) in cui ha svelato il coinvolgimento della cognata Adelaide (Vanessa Gravina) nella scomparsa del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi).

A proposito della contessa di Sant’Erasmo, il commendatore proverà a tenerla all'oscuri tutto, infatti le dirà di essere stato costretto a vendere le sue azioni del Paradiso per dei motivi connessi alla banca.

Successivamente non passerà inosservata la gelosia di Flora nei confronti di Umberto, dopo il suo invito di dimenticarsi ciò che è successo tra loro prima del ritorno in città di Adelaide: alla giovane stilista del circolo non rimarrà che farsi da parte.

Adelaide preoccupata per Ludovica, Maria arrabbiata con le colleghe e Agnese

Nel frattempo Ludovica (Giulia Arena) accetterà di far parte della cordata di Dante, destando parecchia preoccupazione ad Adelaide: il new entry Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) approfitterà dell’occasione per sostenere la giovane Brancia di Montalto, su cui ha puntato gli occhi sin dal suo arrivo nel capoluogo lombardo.

Intanto oltre ad Agnese (Antonella Attili), anche Stefania (Grace Ambrose), Dora (Mariavittora Cozzella) e Irene (Francesca Del Fa) saranno a conoscenza del fatto che Rocco ha tradito la sua promessa sposa Maria con un’altra donna, intraprendendo una tresca clandestina: la giovane Puglisi quando apprenderà dell’infedeltà del suo fidanzato scatenerà la propria rabbia sia contro le sue amiche e colleghe di lavoro e anche verso la signora Amato, ritenendole "colpevoli" di non averle detto prima l’amara verità.