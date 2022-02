Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata in onda venerdì 11 febbraio 2022 su Rai 1 alle 15:55 si concentrano su Veronica, pronta a sacrificarsi pur di coprire Gemma. Stefania ha notato il nervosismo della sorellastra, ma non è riuscita - e nemmeno immagina - il motivo della sua sofferenza. La giovane Zanatta ha provato a sviare i sospetti attribuendo il suo malumore ad alcune incomprensioni con Marco, ma Stefania non ci ha creduto, visto che ha parlato lei stessa con il giovane, in cerca di spiegazioni. Nel frattempo, Dante e Fiorenza sono pronti a dare il colpo di grazia a Vittorio e Umberto, decisi a soffiare loro Il Paradiso.

Attenzione anche ad Anna che, nonostante ami alla follia Salvatore, non gli ha ancora rivelato il suo più grande segreto per timore di essere respinta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 11 febbraio 2022 su Rai 1

Arriva il momento per Flora di testimoniare riguardo il caso Ravasi. Se starà dalla parte di Umberto e Adelaide, screditerà l'immagine di suo padre ma, del resto, i Guarnieri le hanno detto che è un assassino. Le parole di Flora saranno determinanti per il futuro della contessa e del commendatore. Nel frattempo, ancora nessuna notizia di Adelaide, con grande ansia di Umberto.

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore, la situazione si farà molto più complessa dopo che Flora e Umberto si avvicineranno senza più ostacoli.

Guarnieri, infatti, sfrutterà a suo favore l'attrazione che Flora ha nei suoi confronti per avere informazioni su Dante. Peccato che una distrazione della giovane Ravasi gli sarà fatale.

Veronica chiede a Gloria un incontro segreto

Gemma l'ha combinata grossa e si sente in colpa, tanto da aver intenzione di confessare tutto. Veronica sa che, qualora la verità venisse a galla, per la figlia sarebbero guai.

Decide così di assumersi la colpa della lettera anonima, chiedendo un incontro segreto a Gloria.

Ezio scopre per puro caso l'intenzione di Veronica e la ferma in tempo. A presentarsi all'appuntamento con Gloria è proprio lui, ma cosa le dirà?

La paura di Anna nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Salvatore ha deciso di fare le cose sul serio e vuole sposare Anna.

Pensando al loro futuro, Salvo ha intavolato la compravendita della casa nella quale vivono Irene e le sue amiche.

Anna è al settimo cielo, con Salvatore si sente protetta e amata. Tuttavia, è anche affranta e pervasa dai sensi di colpa per non avergli ancora detto la verità su sua figlia Irene. Come reagirà Salvo quando verrà a sapere come stanno realmente le cose? Non resta che attendere le nuove puntate per vedere come evolveranno le trame.