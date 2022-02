La serie televisiva Il Paradiso delle Signore che continua a festeggiare l'ennesimo successo nel pomeriggio di Rai Uno, appassiona sempre più milioni di fan affezionati. Le anticipazioni della puntata che occuperà il piccolo schermo il 16 febbraio 2022 al solito dalle ore 15:55 circa, dicono che non arriverà una buona notizia su Rocco Amato (Giancarlo Commare), poiché sua zia Agnese (Antonella Attili) sarà a conoscenza del fatto che durante l’assenza da Milano ha perso la testa per un’altra ragazza dimenticandosi quindi di dover convolare a nozze con la sua fidanzata Maria Puglisi (Chiara Caruso).

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 16 febbraio: Rocco perde la testa per un’altra ragazza all’insaputa di Maria

Nel corso del 108esimo episodio dell’amata soap opera in programmazione su Rai 1 mercoledì 16 febbraio, Vittorio (Alessandro Tersigni) continuerà ad aiutare l’amico Sandro (Luca Capuano) a riconquistare la moglie Tina (Neva Leoni) per rispettare la promessa che gli ha fatto: questa volta il direttore del grande magazzino di Milano consiglierà al discografico di fare la conoscenza dell’attrice che dovrà cantare il pezzo che lui ha scritto per il musicarello. Sfortunatamente il genero di Agnese pur avendo seguito alla lettera il suggerimento del direttore Conti, non rimarrà per niente impressionato dalla voce della cantante.

Nel contempo a proposito della signora Amato, da Roma farà una rivelazione del tutto inaspettata sul nipote Rocco ad Armando (Pietro Genuardi) tramite una conversazione telefonica: il capo magazziniere apprenderà che il suo giovane collega di lavoro si è innamorato di un’altra donna ovviamente all’insaputa della sua promessa sposa Maria, dato che la stessa non avendo alcun sospetto porterà avanti il progetto del suo matrimonio.

Gloria assiste una donna in travaglio con l’aiuto di Ezio, Flora ammette di essere legata a Umberto

In seguito la capo commessa Gloria (Lara Komar) non avrà altra scelta oltre a quella di soccorrere una donna in travaglio: Ezio (Massimo Poggio) non perderà tempo per mostrare il suo sostegno alla madre di sua figlia, quando si troverà in maniera casuale nei paraggi.

La nascita del bambino che avverrà tra le mura del circolo, farà riavvicinare ulteriormente i genitori di Stefania (Grace Ambrose).

Per concludere Flora (Lucrezia Massari) stufa di continuare a nascondere i suoi sentimenti, troverà il coraggio di ammettere al commendatore e suo coinquilino Umberto (Roberto Farnesi) di essere legata molto a lui: tra quest’ultimo e la stilista del paradiso accadrà qualcosa di inatteso.