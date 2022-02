Tantissime le novità nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 alle 15:55 dal 7 all'11 febbraio 2022. Che fine ha fatto Adelaide? La contessa ha telefonato a Umberto ma gli ha mentito sulla sua partenza. Dopo l'interrogatorio, ha preso la difficile e inaspettata decisione di lasciare Milano affinché il grande segreto su Achille Ravasi non venga alla luce. Umberto è molto preoccupato, visto che è l'unico al corrente di ciò che è avvenuto in America. I Guarnieri se la sono sempre cavata con intrighi, bugie e versioni piuttosto distorte della realtà, facendo credere a tutti di essere innocenti.

Persino Flora ha creduto alle loro parole, nonostante Cosimo le avesse fornito tutti gli elementi per trovare il bandolo della matassa. Anche Marco starà dalla parte della zia e chiederà aiuto proprio alla giovane Ravasi per salvare dal carcere Adelaide e Umberto. Che cosa avrà in mente? Nel frattempo, Agnese deciderà di partire e andare a Roma per scoprire che cosa sta nascondendo Rocco.

Il Paradiso delle Signore 6, nuove anticipazioni: Marco vuole salvare la zia

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore, Umberto mette al corrente Marco di ciò che realmente sta succedendo ad Adelaide. Ormai è inutile mentire, vista la gravità della situazione. Il giovane non ha dubbi e mette in atto un piano per salvare la zia e Guarnieri dal carcere, piano nel quale rientra anche Flora, sua alleata.

Cambiano così tutte le alleanze: se prima la giovane Ravasi era decisa a incastrare i Guarnieri, ora passa dalla loro parte, sebbene si senta in colpa verso suo padre.

Intanto, al Circolo arriva un amico di Fiorenza. Si tratta di Fernando di Torrebruna che, alla vista di Ludovica, ha un mancamento: è identica alla sua cara moglie defunta e ne resta letteralmente incantato.

Vittorio volta le spalle a Tina e si allea con Sandro

Colpo di scena nelle nuove puntate. Vittorio, resosi conto della sofferenza di Sandro e dell'impossibilità di portare avanti una storia clandestina, si allontana da Tina. Non solo: decide di aiutare Recalcati a riconquistare la moglie. Per la giovane Amato è una fortissima delusione e si sente tradita su ogni fronte.

Purtroppo, per Conti arriveranno tempi molto bui. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Dante vuole sottrargli Il Paradiso. La vendetta di Romagnoli sta per essere compiuta, con terribili conseguenze.

Cosa nasconde Rocco? Spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Per Maria non ci sono buone notizie. Armando scopre un retroscena piuttosto preoccupante su Rocco e non perde tempo per mettere al corrente Agnese, che ne rimane sconvolta.

E così, nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 7 all'11 febbraio, Agnese fa le valigie e parte per Roma, decisa a parlare con Rocco e capire se è ancora intenzionato a sposare Maria.