Proseguono gli appuntamenti con la fiction Il Paradiso delle Signore. La soap è arrivata alla sesta stagione e la trama sembra complicarsi sempre di più.

Nel dettaglio, durante le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, l'attenzione sarà concentrata su Adelaide. La donna infatti, è scomparsa ormai da tempo e l'attenzione delle forze dell'ordine è proprio concentrata su di lei. Per la Contessa potrebbe arrivare un grande aiuto da parte di Flora. Nella puntata trasmessa il 9 febbraio su Rai 1 la giovane donna potrebbe infatti deporre in favore di Adelaide, andando così a sfavore di Achille Ravasi.

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio: Stefania e Gemma sempre più vicine

Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore sembrano sempre essere più incentrate su Tina. La figlia di Agnese, dopo aver avuto un flirt con Vittorio Conti, sarà alle prese con il ritorno del marito. Sandro infatti, dopo mesi di lontananza, sarà sempre più deciso a voler riconquistare il cuore della moglie. Recalcati si servirà anche dell'aiuto del capo del magazzino, che avrà deciso di allontanarsi da Tina per aiutare l'amico. A sostenere la causa di Sandro ci saranno anche Agnese e Salvo. In particolare, Agnese ha sempre ricordato alla figlia, specialmente quando stava avendo un flirt con Conti, che era ancora sposata.

Salvo e Agnese sperano che Sandro e Tina possano recuperare la loro relazione, ma la giovane Amato sembrerà non essere per nulla intenzionata a fare pace con il marito. Qualsiasi cosa l'uomo faccia, sembrerà non essere infatti gradita dalla donna.

Tina scoprirà inoltre di non essere la prescelta per il musicarello di Brivio e non la prenderà molto bene.

Nel frattempo fra Stefania e Gemma sembrerà esserci un lento avvicinamento. La sorellastra di Gemma invece sarà sempre più nervosa per via della lettera minatoria che ha scritto.

Trame Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio: salta l'affare con gli americani

La puntata 103 del 9 febbraio si concentrerà anche su Flora. La donna infatti, dovrà prendere una decisione molto contrastata.

Nel dettaglio, Flora si ritroverà a dover scegliere se testimoniare a favore della Contessa sul caso Achille Ravasi. La su testimonianza potrebbe essere di fondamentale importanza per i Guarnieri. Quello che dirà però, da un lato proteggerà Adelaide e Umberto, ma dall'altro andrà ledere la reputazione del suo defunto padre Achille.

I piani di Dante non andranno a buon fine. L'affare con gli americani infatti non si concluderà nel migliore dei modi. Nonostante ciò, il perfido Romagnoli non si arrenderà e continuerà a meditare per i suoi scopi. L'uomo avrà tutte le intenzioni di sottrarre Il Paradiso ad Umberto e Vittorio.