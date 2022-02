Si avvia al termine la sesta stagione del Paradiso delle Signore, serie televisiva di Rai 1 che proseguirà la propria messa in onda fino a tutto il mese di aprile.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo rivelano che i prossimi episodi saranno ricchi di suspense e colpi di scena. Maria Puglisi infatti scoprirà che Rocco Amato intende sposare un’altra ragazza che ha conosciuto a Roma e rimarrà delusa dall’atteggiamento delle sue amiche e di Agnese che le hanno mentito e nascosto questo segreto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Agnese chiede alle Veneri di non rivelare la verità a Maria Puglisi

Irene Cipriani ha scoperto per puro caso della relazione sentimentale che Rocco intrattiene con una Miss che ha conosciuto a Roma, dove si era recato per intraprendere la sua carriera di ciclista, e ha deciso di confrontarsi su quanto appreso con le altre colleghe Veneri. Sia lei, che Stefania Colombo e Dora Vianello, non sanno se sia meglio tacere o confessare tutta la verità alla loro amica Maria, impegnata già da tempo con i preparativi per le nozze.

Agnese, invece, nutre ancora la speranza che il nipote Rocco possa rendersi conto del suo errore e tornare sui propri passi, decidendo di tenere fede alla sua promessa e al suo impegno di sposare Maria.

Per questo motivo, con lo scopo di proteggere Maria da questa dolorosa verità, intima alle Veneri di non dire nulla alla ragazza.

Spoiler fino al 4 marzo: Maria decide di partire per Roma per affrontare Rocco

Maria apprende della tresca del suo fidanzato con un’altra ragazza, nel peggiore dei modi. Scopre anche che in molti ne erano già a conoscenza, tra cui le sue più care amiche e Agnese; pertanto si sente ferita e delusa, specie da quest’ultima, che considerava come una seconda madre.

Maria soffre moltissimo per Rocco. Sembra che niente la possa consolare, nemmeno i tentativi delle sue amiche Irene e Dora che fanno di tutto per supportarla e cercare di risollevarle il morale.

In un attimo di disperazione, Maria decide quindi di scrivere una lettera indirizzata a Rocco.

Stefania, sempre più preoccupata per Maria, la esorta poi a non fare la vittima, perché questo atteggiamento non porterà a nulla di buono e, soprattutto, non risolverà il suo problema; per questo motivo le consiglia di reagire.

Maria perciò prende finalmente in mano la situazione e decide di partire per Roma per affrontare faccia a faccia Rocco, con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze nel mese di maggio.

Il Paradiso delle Signore: un’ipotesi di Marco di Sant’Erasmo sconvolge profondamente Stefania Colombo

La lettera minatoria che Gemma Zanatta aveva inviato alla capocommessa Gloria Moreau per spaventarla e spingerla a fuggire nuovamente da Milano, ha creato delle tensioni in casa Colombo, fino a portare all’annullamento delle nozze tra Ezio Colombo e Veronica Zanatta.

Tuttavia, in seguito alla confessione di Gemma, la situazione sembrava essersi distesa.

Stefania, ignara delle reali ragioni che avevano portato all’allontanamento di suo padre da Veronica, nutre però ancora qualche dubbio, nonostante le continue rassicurazioni di Ezio e Veronica.

Non è convinta che la relazione tra suo padre e la mamma di Gemma sia veramente priva di problemi come i due vogliono insistentemente farle credere.

A peggiorare la situazione ci pensa Marco di Sant’Erasmo, il quale espone una sua teoria a riguardo, turbando notevolmente la giovane Stefania e spingendola a farsi delle domande.