Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa martedì 22 febbraio svelano nuovi colpi di scena.

Vittorio noterà che si è venuta a creare una certa sintonia fra sua cognata e Dante. Conti, tuttavia, conoscendo la meschinità di Romagnoli, non sarà affatto contento di vedere Beatrice tanto presa dall'ex amante di Marta.

Agnese, intanto, tornerà da Roma con un grande peso sul cuore. La sarta non sa se dire a Maria che Rocco ha una nuova fidanzata, e che il loro matrimonio potrebbe saltare.

Al contempo l'atmosfera fra Tina e Sandro diventa sempre più rilassata, difatti Recalcati chiederà alla moglie di incidere la canzone che ha scritto per lei. Fiorenza dirà a Flavia di coinvolgere anche Ludovica nel loro affare. In questo modo la ragazza avrebbe modo di stare a stretto contatto con Ferdinando, il quale ha mostrato un certo interesse per lei.

Il Paradiso, puntata 22 febbraio: Vittorio nota la vicinanza fra Dante e Beatrice

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 febbraio il rapporto fra Dante e Beatrice si farà sempre più intenso. Vittorio, a questo punto, non potrà fare a meno di notare che fra sua cognata e Romagnoli ci sia del tenero. Tuttavia l'uomo si chiede se le intenzioni del suo ex rivale siano limpide o meno.

Considerando i trascorsi di Dante, Conti teme che il giovane possa far soffrire sua cognata.

Pertanto il direttore de Il Paradiso non si mostrerà certo entusiasta all'idea che la madre dei suoi nipoti frequenti proprio colui che si è intromesso nel suo matrimonio.

Il Paradiso delle Signore, episodio 22/2: Tina pronta a tornare a cantare

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmesso martedì 22 febbraio preannunciano che Tina sembra pronta per tornare sul palcoscenico. Difatti suo marito le proporrà di incidere il brano che ha scritto per lei. Il rapporto fra i due, dopo lunghi periodi di difficoltà, sembra tornare quasi quello di un tempo.

Per una coppia che si ritrova, ce ne una che sembra perdersi per sempre. Si tratta di Maria e Rocco, il quale si è innamorato di un'altra ragazza, pur essendo ancora ufficialmente fidanzato con la giovane Puglisi. Alla povera Agnese spetterà l'arduo compito di rivelare a Maria che suo nipote si è molto avvicinato a un'altra donna. Intanto la ragazza ignora del tutto le intenzioni del suo promesso, tanto da continuare a ricamare il suo abito da sposa.

Anticipazioni 22 febbraio: Flavia vuole dividere Ludovica da Marcello

Flavia Brancia non ha mai accettato la relazione fra sua figlia e Marcello, ritenendo il giovane barista non all'altezza della sua unigenita. Difatti la donna vorrebbe che sua Ludovica ambisse più in alto, sposando un uomo ricco e potente.

Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata del 22 febbraio, Fiorenza proporrà alla signora Brancia di coinvolgere nel loro affare anche Ludovica. In questo modo, la ragazza passerebbe molto tempo in compagnia di Ferdinando, il quale ha già fatto intendere di essere interessato a lei. Potrebbe essere l'occasione buona per Flavia di tentare di separare la figlia da Barbieri, facendola avvicinare ad un altro uomo, ritenuto da lei stessa giusto per Ludovica.