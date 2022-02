Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa lunedì 14 febbraio preannunciano nuovi colpi di scena.

Veronica, per tutelare la figlia, dichiarerà di essere stata lei a scrivere la lettera a Gloria. Tuttavia, Ezio non reagirà affatto bene a questa rivelazione, decidendo di abbandonare la loro abitazione. La signora Zanatta, presa dallo sconforto, si recherà presso il grande magazzino per affrontare nuovamente Gloria.

Al contempo Fiorenza e Dante continueranno ad ardire il loro piano malefico contro Conti e Guarnieri.

Al Circolo si diffondono strane riguardo all'assenza della contessa, ed i due perfidi cugini ne approfittano per trarre qualche segreto, in grado per colpire Umberto.

Allo stesso tempo Romagnoli continuerà a corteggiare Beatrice, organizzandole una sorpresa in occasione di San Valentino. Intanto Ezio tornerà a casa e comunicherà la sua intenzione di rimandare le nozze.

Il Paradiso delle Signore, puntata 14/2: Ezio contro Veronica

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 febbraio, Veronica dirà ad Ezio di essere lei l'autrice della lettera minatoria ai danni di Gloria. Colombo non reagirà bene nell'apprendere che, la sua futura moglie sia stata capace di un gesto così meschino.

Pertanto l'uomo deciderà di andarsene di casa per un po' di tempo, per riflettere su quanto accaduto.

Veronica, disperata per l'abbandono, si recherà al grande magazzino per parlarne con Gloria.

Il Paradiso, episodio 14 febbraio: Dante e Fiorenza tramano contro Umberto

Dante e Fiorenza si sono alleati per distruggere sia Conti che Guarnieri.

L'obiettivo di Romagnoli è quello di sottrarre la proprietà de Il Paradiso a Conti e potrebbe servirsi di ogni mezzo pur di riuscirci.

Stando alle anticipazioni della puntata del 14 febbraio, l'assenza della contessa inizierà a farsi sentire, destando qualche sospetto e qualche maldicenza. Pertanto Romagnoli e la perfida cugina decideranno di indagare, in modo da scoprire cosa nasconde Umberto.

Dante, intanto, continuerà a ronzare intorno a Beatrice, organizzandole addirittura una sorpresa in occasione di San Valentino.

Spoiler del 14/2: Colombo rimanda le nozze

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso svelano che le Veneri decideranno di trascorrere la serata della festa degli innamorati, andando in bicicletta. Tuttavia non per tutti ci sarà aria di festa.

Difatti, Ezio, pur tornando a casa da Veronica, riserverà alla donna "una brutta sorpresa". Colombo, dopo aver riflettuto, esprimerà alla compagna la propria intenzione di rimandare le nozze.