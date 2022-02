Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative agli episodi che saranno trasmessi dal 28 febbraio al 4 marzo svelano nuovi colpi di scena. Dante sembra determinato nel portare avanti il suo piano, pertanto continuerà con il ricatto ad Umberto. D'altro canto Guarnieri è consapevole che, non avendo altra scelta, dovrà cedere le quote de Il Paradiso. Tuttavia, prima di procedere con il passaggio di consegne, il commendatore detterà alcune condizioni. Al contempo informerà parzialmente la contessa di questa novità.

Il padre di Marta dirà alla cognata di aver scelto di vendere le sue quote per una questione legata alla sua banca. Difatti la contessa ignora che Umberto abbia accettato questo ricatto proprio per liberarla da eventuali accuse riguardo alla morte di Ravasi. Vittorio, intanto, nel momento in cui verrà a conoscenza di questa novità, non reagirà affatto bene, ma sarà pronto a tutto pur di proteggere la sua azienda dai loschi piani del suo rivale.

Il Paradiso, episodi al 4 marzo: Umberto costretto a cedere

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, Dante andrà avanti con il suo piano malefico di impossessarsi del grande magazzino. Grazie alla lettera che Fiorenza ha trovato a Villa Guarnieri, l'astuto uomo d'affari è riuscito a mettere alle strette Umberto.

Difatti il commendatore, pur di non trovarsi sotto inchiesta per l'omicidio di Ravasi, ha deciso di cedere al ricatto avanzato da Romagnoli. Il cognato di Adelaide cederà le sue quote de Il Paradiso delle Signore a Dante, in cambio della missiva che potrebbe incriminare lui e la contessa.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 28/2-4/3: la contessa non saprà tutta la verità

Stando agli spoiler delle puntate de Il Paradiso trasmesse sino al 4 marzo, Umberto informerà Adelaide della vendita delle sue azioni a Dante. Tuttavia l'uomo dirà solo una parte della verità alla sua amante, dato che ometterà le vere motivazioni per il quale ha preso tale decisione.

Al contempo Flora consiglierà di informare quanto prima Vittorio del fatto che ben presto si troverà Romagnoli come socio del grande magazzino.

Il Paradiso, puntate sino al 4/3: Vittorio pronto a tutto per difendere il grande magazzino

Vittorio non ha mai stimato molto Dante, colpevole ai suoi occhi di aver distrutto il suo matrimonio. Difatti dal momento del suo ritorno a Milano non ha mai smesso di stare sulla difensiva, immaginando che il suo rivale potesse nascondere qualcosa di losco. Tuttavia il dottor Conti, almeno per il momento, ignora le mire distruttive che Romagnoli ha su Il Paradiso. Nel momento in cui, Umberto informerà il suo ex genero che ben presto non sarà più suo socio, l'uomo dovrà fare i conti con il dispiacere di Vittorio. Conti, però, dopo una prima fase di delusione, si mostrerà deciso a difendere la sua "creatura" dalle grinfie del suo peggior nemico.