Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana L'Amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta, nella quarta ed ultima puntata della terza stagione che andrà in onda domenica 27 febbraio in prima serata su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel finale di stagione della fiction ispirata agli omonimi romanzi della scrittrice napoletana Elena Ferrante, andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio. Entrando nello specifico della trama, il matrimonio di Elena Greco con Pietro sarà sempre più in crisi.

In tutto ciò, l'arrivo di Nino Sarratore non farà altro che peggiorare le cose, in quanto quest'ultimo si inserirà tra le crepe di questo matrimonio tra Pietro ed Elena e risveglierà la passione di quest'ultima per lui.

Nino Sarratore si presenterà a casa Airota

In particolare, nell'episodio sette dell'Amica Geniale 3, il matrimonio di Elena Greco sarà sempre più in crisi, in quanto Pietro sarà distante e la tratterà come una serva. Poi, un giorno a peggiorare le cose ci sarà l'arrivo di Nino Sarratore che si presenterà a casa Airota. Lui e Pietro stringeranno amicizia e si riprometteranno di rivedersi presto. Elena a questo punto spererà che i due si rivedano presto, perché lei avrà tanta voglia di rivedere il suo amico d'infanzia e primo amore.

Nel frattempo, la giovane donna riprenderà anche a scrivere dopo che Sarratore sarà ritornato nella sua vita e irromperà anche nel suo matrimonio.

Elena proverà ancora dei sentimenti per Nino

Poco dopo, Elena e Pietro avranno il piacere di conoscere la famiglia di Nino. Inoltre, quest'ultimo leggerà il manoscritto della Greco e gli darà un suo parere.

Poi, Sarratore quando scoprirà che Pietro non l'avrà letto si mostrerà molto ostile nei suoi confronti, ma lo farà in maniera molto velata e allo stesso tempo subdola.

Successivamente, la reazione di Pietro agli attacchi di Nino non farà altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti di suo marito e farà emergere con forza e con tanta chiarezza i sentimenti che prova ancora per Sarratore.

Dove rivedere le puntate de L'Amica geniale

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva del finale di stagione dell'Amica geniale, per scoprire come andrà a finire tra Elena e suo marito Pietro, soprattutto ora che la scrittrice ha ben chiaro di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Nino.

Intanto, per chi volesse rivedere le precedenti puntate della terza stagione o anche quelle delle due stagioni precedenti, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma di Rai play. L'appuntamento con gli ultimi due episodi della Serie TV ispirata ai romanzi di Elena Ferrante è domenica 27 febbraio 2022.