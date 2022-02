Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana L'Amica geniale 3, nella terza puntata della serie ispirata agli omonimi romanzi della scrittrice Elena Ferrante che andrà in onda domenica 20 febbraio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel terzo appuntamento assisteremo al quinto e al sesto episodio, in cui Elena e Pietro avranno un diverbio perché la scrittrice deciderà di appoggiare la causa femminista. Tra i due la distanza sembrerà essere incolmabile su questo argomento. Poco dopo, il figlio di Lila si ritroverà a litigare con le figlie di Elena, ma le sorprese non finiranno qui, perché Greco riceverà una telefonata che la sconvolgerà totalmente.

Entrando nello specifico, la sorella della scrittrice starà iniziando a frequentare Marcello Solara.

Pasquale e Nadia andranno a Firenze da Elena

Nel quinto episodio della serie televisiva che andrà in onda domenica 20 febbraio, Elena sarà più decisa che mai a sostenere la causa femminista. A causa di ciò, la scrittrice avrà un diverbio con il marito Pietro. Infatti, su questo argomento la distanza tra i due sarà incolmabile.

Nel frattempo, Pasquale e Nadia arriveranno a sorpresa a casa di Elena a Firenze. I due saranno molto trasandati e Pasquale si rapporterà a Pietro con tanta ostilità. Poi quando i due partiranno, Elena e suo marito finiranno per litigare. Infatti, Pietro non vorrà assolutamente che possa ripetersi una cosa del genere.

La sorella di Elena si frequenta con Marcello Solara

Invece, nel sesto episodio della serie televisiva L'Amica geniale, la scrittrice Elena Greco porterà il piccolo Gennarino (figlio di Lila) in vacanza con lei. Il bimbo giocherà spesso e volentieri con le figlie della giovane protagonista, poi però sarà nel momento in cui le sorprenderà a giocare al dottore che inizieranno i problemi.

Poi poco dopo, Elena e Lila si sentiranno telefonicamente e quest'ultima dirà alla sua amica che sua sorella Elisa si starà frequentando con Marcello Solara. Greco rimarrà senza parole da questa notizia e per questo deciderà di tornare subito a Napoli per parlare di persona con sua sorella.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della terza puntata per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Elena e Raffaella.

Intanto, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere le puntate durante la messa in onda televisiva potrà farlo tranquillamente e in qualsiasi momento, tramite la piattaforma di Rai play. L'appuntamento con la terza puntata de L'Amica geniale è domenica 20 febbraio alle 21:25 su Rai 1.