La terza stagione de L'amica geniale sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di domenica 20 febbraio andranno in onda sul piccolo schermo il quinto e il sesto episodio della fiction e verranno trattate le vicende di Lenù e Lila. A tal proposito, Elena e Pietro avranno diverbi a causa delle differenze di vedute riguardo la causa femminista. Inoltre, i coniugi Airota litigheranno a causa di Pasquale e Nadia, giunti a Firenze a sorpresa a casa loro. Nel frattempo, il piccolo Gennarino litigherà con le figlie di Greco e Lila confiderà alla sua amica che sua sorella Elisa ha iniziato a frequentare Marcello Solara.

L'amica geniale 3, anticipazioni 20 febbraio: Lenù e Pietro hanno un diverbio

Il matrimonio fra Elena e Pietro non procederà nel migliore dei modi. Infatti, appena sposati, la scrittrice si era accorta dell'assenza del marito, troppo concentrato sul lavoro. Nella serata di domenica 20 febbraio verranno approfondite le vicende familiari di Lenù e Airota. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete riguardo al quinto episodio della terza serie de L'amica geniale rivelano che Greco e suo marito avranno un diverbio, perché Pietro non appoggerà sua moglie nel suo coinvolgimento nella causa femminista.

L'amica geniale 3, episodi 20 febbraio: Lenù e Pietro litigano a causa di Pasquale e Nadia

Il rapporto fra Elena e Pietro, inoltre, subirà un ulteriore frattura, quando Pasquale e Nadia si presenteranno a sorpresa a casa loro a Firenze.

Le anticipazioni de L'amica geniale del 20 febbraio rivelano che i due fidanzati arriveranno nell'abitazione dei coniugi Airota, vestiti in malo modo, perché saranno trasandati, poco educati e sporchi. Inoltre, Peluso tratterà Pietro con ostilità. Purtroppo, dopo che Nadia e il compagno lasceranno il capoluogo toscano, Lenù e suo marito avranno un acceso litigio.

A quel punto, Airota preciserà a sua moglie che un evento del genere non dovrà più accadere.

L'amica geniale, puntate 20 febbraio: Lila avverte Lenù che Elisa frequenta Marcello Solara

Nel frattempo, verranno narrate le vicende dell'amicizia fra Lila e Lenù. A tal proposito, il piccolo Rino non andrà d'accordo con le figlie di Elena, durante la villeggiatura e Greco osserverà le liti dei bambini e li scoprirà giocare al dottore.

Inoltre, Lila e la moglie di Pietro si scambieranno confidenze in una telefonata. In quell'occasione, Lenù scoprirà dall'amica che Elisa sta frequentando Marcello Solara. Preoccupata per la notizia, Elena andrà a Napoli per parlare di persona con sua sorella. Non resta che attendere la serata di domenica 20 febbraio, per scoprire come proseguiranno le vicende di Lila e Lenù.