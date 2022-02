Nella serata di martedì 1° marzo andranno in onda su Rai 1 le ultime due puntate della prima stagione di Lea-Un nuovo giorno. Nel settimo e ottavo episodio della fiction, con protagonisti i medici e infermieri dell'ospedale di Ferrara, ci saranno importanti novità e colpi di scena. A tal proposito, il giudice respingerà la richiesta di affido del piccolo Koljia e, pertanto, Marco e Lea saranno delusi. Inoltre, il rapporto fra Lea e Marco si incrinerà, al punto che la donna si arrabbierà con l'ex marito e sarà furiosa con lui. Nel frattempo, le condizioni di salute di Viola peggioreranno, mentre in ospedale arriverà un bambino che avrà bisogno di un trapianto di midollo.

Lea, trame 1/3: Marco e Castelli delusi per Koljia

Nelle ultime puntate di Lea-Un nuovo giorno trasmesse sul piccolo schermo, Marco si è esposto con la sua ex moglie. Infatti, il dottor Colomba ha lasciato la sua compagna, perché avere rivisto dopo tanto tempo Lea, ha fatto riaffiorare in lui sentimenti per l'ex consorte. Inoltre, dopo essersi accorto che l'infermiera si era legata al piccolo Koljia, il dottore ha spronato Castelli a richiedere l'affido del bambino russo. Purtroppo, le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi nella serata del 1° marzo rivelano che il giudice respingerà la richiesta di ottenere l'affido di Koljia, pertanto, Marco e Castelli saranno delusi.

Lea, episodi 1/3: Castelli si arrabbia con Marco

Nel frattempo, la delusione per il sogno di potere salvare il piccolo Koljia e potere dare una famiglia al bambino russo, porterà un senso di frustrazione in Marco e Lea, ma non sarà l'unica conseguenza. A tal proposito, nelle puntate finali della prima stagione di Lea-Un nuovo giorno, Castelli sarà furiosa con l'ex marito, ma le questioni personali non saranno la priorità dell'infermiera.

Infatti, Lea si troverà a fronteggiare un'emergenza sul lavoro.

Lea, puntate 1/3: Viola si aggrava, un bambino ha bisogno di un trapianto

Nella serata di martedì 1° marzo, nella struttura sanitaria dove lavora Castelli non ci sarà tempo per pensare ai problemi personali, perché ci saranno nuovi ricoveri e pazienti da curare. Viola inizierà ad avere una simpatia per Luca, purtroppo, però, le condizioni della giovane peggioreranno rapidamente e l'unica soluzione sarebbe quella di trovare un donatore di rene compatibile.

Nel frattempo, in ospedale verrà ricoverato un bambino affetto da anemia e i dottori proveranno a curarlo, ma si accorgeranno che servirà un trapianto di midollo. Non resta che attendere le ultime due puntate della prima stagione di Lea-Un nuovo giorno, per scoprire nel dettaglio cosa accadrà ai protagonisti della fiction Rai.