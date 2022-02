Giovedì 15 febbraio sarà trasmessa su Rai 1, subito dopo l'edizione serale dei "Soliti Ignoti- Il ritorno", la seconda puntata di "Lea-Un nuovo giorno". In base alle anticipazioni del terzo e quarto episodio del 15 febbraio, Marco lascerà Anna perchè ha capito di amare Lea, ma quest'ultima lo respingerà. Inoltre Pietro non sposerà più Enrica perchè prova dei sentimenti per Michela, mentre Martina reagirà male alla notizia della relazione tra il padre e Lea.

Trame 'Lea-Un nuovo giorno': Marco lascia Anna

Il 15 febbraio andrà in onda alle 21:25 la seconda puntata della Serie TV italiana "Lea-Un altro giorno", che vede come protagonista Anna Valle nel ruolo della infermiera Lea Castelli.

In base alle trame del terzo episodio dal titolo: "Verità difficili", Martina è felice perchè presto potrà festeggiare il compleanno e con l'occasione rivedere sua madre. Lea spronerà Arturo a raccontare alla figlia tutta la verità sulla loro relazione, ma la bambina non prenderà bene la notizia. In cuor suo sperava in un ricongiungimento tra i genitori.

Nel frattempo Marco e la Castelli si occuperanno di Aurora, una ragazza di sedici anni che è diventata madre da poco tempo e vive in un collegio di suore. Il parto è avvenuto con il supporto del suo fidanzato, ma poi la neonata è stata lasciata fuori dall'ospedale ed è stata prontamente soccorsa da Lea e Rosa. Il ruolo della Castelli sarà fondamentale perchè farà ricongiungere Aurora e il fidanzato e nello stesso tempo recuperare il rapporto con la madre.

Inoltre Koljia non sarà più adottato dai genitori e quindi probabilmente tornerà in orfanotrofio. In tutto questo Pietro non sposerà più Enrica perchè ha capito di provare dei sentimenti per Michela, ma quest'ultima non si fiderà di lui. Marco di fronte al forte gesto compiuto dal collega, opterà per separarsi da Anna.

Anticipazioni televisive quarto episodio: Kojila scappa dall'ospedale

Secondo le anticipazioni televisive del quarto episodio dal titolo: "Vie di fuga", Anna non accetterà la fine della sua relazione con Marco e si confronterà con Lea, sfogando tutta la sua ira contro di lei. La Castelli a sua volta parlerà con il suo ex marito, facendogli capire chiaramente che non ha alcuna intenzione di tornare con lui.

Intanto Martina si recherà in ospedale insieme ad Arturo per togliere il gesso della bambina. Marco capirà che il musicista è un forte ostacolo al suo desiderio di tornare con Lea.

Nel frattempo i medici saranno impegnati con la tredicenne Viola Parisi, che ha una malattia congenita ai reni e che spesso viene ricoverata. Tutti i racconti della ragazza spingeranno Koljia ad andare via, considerando che ha paura di operarsi. Tutto l'ospedale si metterà in moto e alla fine Arturo lo scoverà nella sua auto. Il bambino sarà ricoverato e sarà l'occasione per Marco e Lea di riavvicinarsi. Infine il padre di Pietro gli comunicherà che dopo il suo rifiuto di sposarsi con Enrica, dovrà provvedere da solo alle sue necessità. Michela lo terrà ancora distante.