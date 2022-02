Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', interpretata fra gli altri da Hande Ercel (Eda Yildiz), Kerem Bursin (Serkan Bolat), Neslihan Yeldan (Aydan Bolat), Evrim Dogan (Ayfer Yildiz), Elcin Afacan (Melek Yucel), Maya Basol (Kiraz Yildiz Bolat), Ayse Akin (Deniz). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 25 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi finanziari dell'Art Life, sul viaggio di nozze di Eda e Serkan e sulla preoccupazione di Piril per l'azienda.

Eda e Serkan partono per il viaggio di nozze

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Kerem scoprirà che Pina non è veramente fidanzata, nel corso del banchetto di nozze di Eda e Serkan. Piril tenterà di nascondere ai neo sposi che il progetto nel Qatar rischia di saltare per un grosso problema, riproponendosi di parlargliene il più presto possibile al ritorno dal loro viaggio di nozze. Nel frattempo, Eda e Serkan partiranno per trascorrere la luna di miele in Italia, luna di miele che verrà turbata da alcune notizie false pubblicate dalla signora Deniz sul loro conto. A quel punto, Eda chiederà a Serkan di rinunciare a finanziare il progetto del porto: il giovane acconsentirà senza sapere di nuocere gravemente all'Art Life.

In Turchia, infatti, l'azienda verserà in gravi condizioni economiche che costringeranno Piril a chiedere ad Aydan di convincere la signora Deniz ad aiutarli.

Ayfer cerca di aiutare Eda

Melek e Burak si convinceranno di non essere ricambiati sentimentalmente e riferiranno ad Ayfer e Kerem di voler chiudere col passato per iniziare una nuova vita.

Fra un momento di serenità e l'altro della luna di miele, Eda verrà a sapere da Piril che le carte di Serkan e della società sono state bloccate a causa del fallimento del progetto del Qatar. Su richiesta di Piril, Eda deciderà di non rivelare nulla al marito, creando una serie di disguidi e malintesi con quest'ultimo. Il giovane, infatti, non riuscirà a capire perché sua moglie si rifiuti di fare acquisti e spese con lui, mostrando spesso il desiderio di voler ritornare a Istanbul.

Lì, Aydan cercherà di ingraziarsi la signora Deniz per salvare l'Art Life. Ignara dell'accordo pattuito fra Eda e Piril, Ayfer raggiungerà la nipote e le chiederà di sanare il disastro economico della loro famiglia scacciando il malocchio attraverso un antico metodo utilizzato dalla nonna.

Più tardi, Eda inviterà Serkan a recarsi da solo su un'isola con la signora Deniz per convincerla a rifinanziare il progetto del porto. Alla fine, Eda non resisterà e seguirà il marito. Engin non capirà la preoccupazione di Piril per l'azienda e la scambierà per qualcosa di più preoccupante.