Le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air sono ricche di novità per i telespettatori di Canale 5.

Nelle puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, Deniz Kolcu (Ayşe Akın) sarà ormai convinta che Serkan si sia infatuato di lei, così penserà di farsi avanti una volta per tutte. La donna non si farà più scrupoli e durante la cena sedurrà Bolat in modo assai esplicito. La reazione di Serkan sarà imprevista: l'uomo non accetterà il comportamento di Deniz e la rifiuterà immediatamente. Poco dopo l'imprenditore deciderà di abbandonare definitivamente il progetto del porto.

Sarà così che le sorti dell'Art Life verranno nuovamente compromesse.

Serkan rifiuta le avance di Deniz

Negli episodi di Love is in the air, in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, Deniz penserà di essere riuscita a conquistare Serkan, così proverà ad avvicinarsi a lui in modo molto provocatorio. L'atteggiamento seducente di Deniz, disturberà talmente tanto Bolat, che l'uomo deciderà di cessare ogni rapporto lavorativo creato con la donna e abbandonerà anche il progetto del porto. Ayfer, invece, prenderà un'importante decisione e donerà tutti gli ori di famiglia ad Aydan, per venderli insieme ai cavalli e altri beni della famiglia Bolat. Ayfer, inoltre, darà lezioni di economia domestica alla sua amica, per aiutarla a risparmiare.

Poco dopo la figlia di Eda e Serkan ascolterà una conversazione tra le due donne e resterà notevolmente sconvolta. Kiraz temerà che la sua famiglia diventi povera: la bambina si preoccuperà molto per ciò che ha sentito dire, così la mattina seguente andrà dal padre con il suo salvadanaio e lo pregherà di non vendere il Pony.

Serkan vuole aiutare Eda con il suo progetto in Italia

Nelle puntate di Love is in the Air, trasmesse dal 28 febbraio al 4 marzo, Serkan sarà assai turbato con Eda, Engin e Piril, poiché scoprirà il piano architettato dalle tre donne. Bolat dovrà fare una scelta complicata per far si che l'Art Life non fallisca e allo stesso tempo vorrà aiutare Eda a portare a termine il suo progetto in Italia.

Sarà così che Serkan deciderà di vendere le sue quote dell'azienda.

Engin e Piril, intanto, si sentiranno abbandonati da Bolat e saranno assai furiosi nei suoi confronti, mentre Aydan sarà molto preoccupata per suo figlio, così contatterà Piril per avere qualche informazione. Più tardi Engin e Piril decideranno di raggiungere Serkan.

Kiraz chiede a Eda e Serkan un fratellino o una sorellina

Kiraz sarà desiderosa di avere un fratellino o una sorellina e lo chiederà ai suoi genitori. Più tardi Serkan deciderà di insegnare architettura all'Università, così inviterà tutti i suoi cari a cena, per girare un particolare video. Durante la cena accadrà un simpatico imprevisto: Kiraz chiederà ai propri genitori "come si fanno i bambini" e susciterà l'imbarazzo di tutti i presenti.

Più tardi Eda cercherà di dare dei buoni consigli a suo marito, ma Serkan non avrà intenzione di ascoltarla.

Successivamente Bolat inizierà il suo nuovo lavoro come insegnante, ma sin dall'inizio avrà dei problemi con gli studenti, i quali sembreranno molto più interessati alla sua fama, che a studiare architettura. Sarà così che Serkan si impegnerà a trovare un modo per incuriosire i suoi allievi.