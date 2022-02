Vari colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Love is in the air in programma dal 28 febbraio al 4 marzo sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della Serie TV rivelano che Serkan Bolat prenderà una decisione difficile per salvare l'Art Life dal fallimento.

Anticipazioni Love is in the air: puntate 28 febbraio - 4 marzo

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo sui teleschermi italiani rivelano che Deniz farà delle avance esplicite a Serkan visto che crederà che sia innamorato di lei.

Per questo motivo, l'architetto rinuncerà al progetto del porto, dandole il due di picche.

Nel frattempo, tutti i famigliari si confronteranno per trovare alcune soluzioni per fronteggiare l'Art Life sulla via del fallimento. Per questo motivo, Ayfer deciderà di donare tutti i suoi gioielli ad Aydan, al fine di cederli con i destrieri e altri averi della famiglia Bolat per fronteggiare le spese economiche.

A tal proposito, la zia di Eda si renderà disponibile a dare alcune lezioni di economia domestica alla signora Bolat, in quanto incapace a vivere nelle ristrettezze finanziarie. Una chiacchierata, che sarà spiata da Kiraz, la quale apparirà agitata.

Serkan compie una scelta complicata per salvare lo studio d'architettura

Nelle puntate dal 28 febbraio al 4 marzo di Love Is in the air, Kiraz pregherà Serkan di non cedere il suo pony dopo avergli offerto i suoi soldi, risposti all'interno di un salvadanaio. L'architetto, a questo punto, capirà che la sua famiglia gli ha nascosto che l'Art Life sta fallendo, tanto da scagliarsi come una furia contro Eda e i suoi amici.

Bolat compierà una scelta complicata pur di salvare lo studio d'architettura e un progetto della moglie, organizzato in Italia. L'uomo, infatti, deciderà di rinunciare alle sue azioni dell'Art Life.

Intanto, Aydan apparirà molto in ansia e chiederà a Piril di sapere cosa sta succedendo sul luogo di lavoro di Serkan.

Kiraz e Can vogliono riappacificare i loro genitori

Kiraz chiederà a Serkan e Eda di farle avere un fratellino.

Serkan, intanto, approfitterà della cena in famiglia per informare la sua intenzione d'insegnare alla facoltà d'architettura. In questo frangente, Kiraz chiederà agli ospiti come nascono i bambini, suscitando l'ilarità di tutti.

Più tardi, Eda darà delle indicazioni al consorte in occasione del primo giorno di lavoro all'università. Qui, l'architetto capirà che gli studenti sono più affascinati alla sua celebrità che al percorso di studi.

Infine Kiraz e Can cercheranno di far riappacificare i loro genitori, invitandoli a un fast food, ma senza riuscirci.