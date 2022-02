Nuovo appuntamento con Love is in the air, la popolare Serie TV che si appresta a chiudere i battenti dopo aver riscontrato un discreto successo in Italia. Le trame delle nuove puntate in programma dal 7 all'11 febbraio sui teleschermi di Canale 5, raccontano che Eda Yildiz e Serkan Bolat torneranno ad essere una coppia. Kiraz, invece, avrà una delusione da Kemal.

Anticipazioni Love is in the air puntate 7 -11 febbraio: Kiraz riceve una delusione da Kemal

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio in prima visione assoluta, annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei particolari, Eda scoprirà che Kemal è il padre biologico di Serkan. Pertanto, la fioraia cercherà di convincere Aydan a raccontare tutta la verità al figlio. Purtroppo l'architetto dimostrerà di non accettare la nuova situazione.

Kemal e Kiraz, invece, stabiliranno un bellissimo rapporto. A tal proposito, la bambina inviterà suo nonno in occasione del primo giorno di scuola. Tuttavia, la figlia di Eda andrà incontro ad una delusione, visto che l'uomo non si presenterà davanti al cancello dell'istituto scolastico in quanto vietatogli da Serkan. Per questo motivo, Kiraz si dimostrerà profondamente addolorata, tanto da avere una reazione rabbiosa.

Aydan scopre che Eda e Serkan Bolat sono tornati insieme

Stando agli spoiler di Love is in the air in programma dal 7 all'11 febbraio su Canale 5, si evince che Kiraz si rinchiuderà in bagno, affranta dalla promessa mancata del nonno, in compagnia del figlio di Piril. Serkan e Eda insieme ai genitori di Can, a questo punto, appariranno molto preoccupati per i loro bambini.

Ma ecco che Kemal giungerà a scuola in aiuto della nipotina che, con grande felicità di tutti, aprirà la porta del bagno. Eda, a questo punto, si dimostrerà molto grata nei confronti del fidanzato di Aydan. Per questa ragione, la fioraia organizzerà una cena dove inviterà Kemal e sua suocera per annunciare di essere tornata insieme a Serkan.

Dall'altro canto, la signora Bolat cercherà di trovare un modo per avvicinare suo figlio al suo vero padre, sebbene l'impresa si riveli più difficile del previsto.

Riassunto puntate precedente

Nelle puntate precedenti della serie tv con l'attrice Hande Ercel, Eda e Serkan hanno accontentato Kiraz iscrivendola alla stessa scuola di Can. Per riuscirci, la coppia ha chiesto aiuto a Aydan che in cambio del colloquio con la direttrice della scuola, ha chiesto una cena tra Kemal e Serkan (Kerem Bursin). La signora Bolat ha deciso di confessare al figlio che il suo vero padre non è Alptekin ma bensì Kemal.