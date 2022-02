Nelle puntate finali di Love is in the air, Eda scoprirà di essere incinta del secondo figlio. Una gioia per tutta la famiglia. Purtroppo la donna metterà a rischio la gravidanza con un comportamento imprudente che la vedrà cadere da un albero. Fortunatamente non ci saranno conseguenze per il nascituro, ma Eda sarà costretta a seguire tutte le indicazioni dell'apprensivo Serkan.

Eda è incinta del secondogenito, Serkan in apprensione

Love is in the air si avvicina al finale di questa seconda stagione e, dando uno sguardo alle anticipazioni, si scoprirà che Eda sarà in dolce attesa per la seconda volta.

Proprio così, Eda darà un fratellino o una sorellina a Kiraz. La bambina lo chiedeva da tempo ai genitori e il suo desiderio verrà esaudito. Dopo i tanti problemi attraversati da Serkan ed Eda a causa del fallimento della Art Life, la nuova gravidanza segnerà un nuovo inizio. Serkan sarà felicissimo di diventare di nuovo padre e si mostrerà sin da subito molto apprensivo. Bolat infatti, cercherà di mettere a dieta ferrea Eda per il bene del nascituro e le imporrà delle regole da seguire. Regole che però Eda non riuscirà a sopportare.

Eda imprudente si arrampica su un albero nonostante la gravidanza

Nel corso dei nuovi episodi, Eda chiederà a Serkan di farle vivere la gravidanza come più desidera, promettendogli che farà massima attenzione.

Giungerà nel frattempo il giorno del compleanno di Serkan. Eda dimenticherà di fargli un regalo ma riuscirà ad organizzare grazie a Melo e Ayfer una piccola festicciola, a cui parteciperanno le persone che contano veramente per Serkan. Quest'ultimo sarà felice della sorpresa organizzata dalla moglie e le dirà che non ha nessuna importanza se non ha pensato ad un regalo per lui.

Ciò che conta per Bolat, sarà stare insieme alla sua famiglia. La serata sembrerà procedere per il meglio, sino a quando Eda deciderà di aiutare la piccola Kiraz a recuperare un palloncino rimasto impigliato su un albero. Non volendo disturbare Serkan, Eda si arrampicherà sull'albero e riuscirà a recuperarlo.

Eda cade da un albero e rischia di perdere il bambino

Dalle anticipazioni di Love is in the air, si vedrà Eda che mentre cerca di scendere dall'albero, calcolerà male la distanza e cadrà. Fortunatamente Serkan accortosi in tempo dell'imprudenza della moglie, riuscirà ad evitare che la caduta sia più grave. Peccato che subito dopo, Eda comincerà a sentire delle fitte. La gravidanza potrebbe essere a rischio e quindi Serkan la porterà subito in ospedale. Per fortuna i medici diranno loro che il bambino non ha risentito della caduta. Serkan e Eda si saranno presi un bello spavento. Eda a questo punto, non potrà far altro che seguire tutte le direttive del marito. D'ora in poi dovrà fare massima attenzione e seguire tutte le regole di un Serkan sempre più apprensivo.