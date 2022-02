Questa domenica 13 febbraio, andrà in onda dalle ore 21:15 su La7 una nuova puntata di Non è l'Arena, programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Massimo Giletti che, dopo un avvio di stagione in onda il mercoledì, è tornato nella sua collocazione originaria della domenica.

Come spesso accade durante la diretta, anche nel corso della nuova puntata Giletti avrà modo di approfondire numerosi temi con l'ausilio e la partecipazione di numerosi ospiti, provenienti dal mondo della politica, del giornalismo e della scienza.

Con Lucia Azzolina si parlerà delle molestie scolastiche in Calabria

Tra i temi a cui verrà dato maggior spazio vi è sicuramente quello legato allo scandalo del liceo di Castrolibero (Cosenza). L'istituto scolastico, infatti, da giorni è occupato dagli studenti a causa di presunte molestie che un professore molto stimato avrebbe perpetrato per anni a danni di alcune studentesse. Stando alle testimonianze dei giovani, sotto le polemiche sarebbe finita anche la preside, accusata di sapere ma di non aver mai preso dei provvedimenti. Per tutti questi motivi le ragazze e i ragazzi della scuola hanno scelto di occupare l'istituto.

Di questo parlerà anche Massimo Giletti, che per l'occasione ospiterà anche l'ex ministro dell'istruzione Lucia Azzolina.

Il tema magistratura

Il conduttore, poi, dedicherà nuovamente spazio al tema magistratura, soffermandosi su delle rivelazioni effettuate da Luca Palamara all'interno del libro 'Lobby e Logge', su quello che sarebbe una sorta di "mondo parallelo" all'interno del sistema giudiziario. Di questo il conduttore parlerà con Luigi De Magistris, Sandra Amurri e Alessandro Sallusti.

Si parla anche di sanità e di Covid

Inevitabilmente, però, il programma dedicherà un'ampia pagina anche al tema legato alla pandemia da Covid-19. Nonostante siano passati oramai due anni da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, la situazione in molti ospedali italiani continua a essere decisamente complessa a causa di carenze e mancanze insite alla rete sanitaria territoriale pubblica.

I filmati e le immagini che arriveranno dalle strutture sanitarie verranno commentate in studio da Pierino Di Silverio, Luigi De Magistris e Nello Trocchia.

Infine, durante la diretta Massimo Giletti avrà modo anche di parlare di quello che è stato definito giornalisticamente come il 'paese no vax'. Una comunità di circa 6mila persone poste nel cuore dell'Appennino bolognese dove a essere contestata da parte di alcuni sarebbe la scelta di coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione. Da qui il conduttore cercherà di fare un 'viaggio' all'interno dell'universo no vax, per cercare di comprendere cosa c'è dietro le loro convinzioni e fin dove sono disposti ad arrivare. In studio, per questo spazio, ci saranno come ospiti Luca Telese, Pasquale Bacco, Paolo Mezzana e Mariano Amici.