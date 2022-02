Nuovo attacco verbale di Paola Ferrari nei confronti di Diletta Leotta. Ospite di Francesca Fagnani nel programma 'Belve', la giornalista sportiva è stata chiamata a rispondere di certe sue affermazioni riguardanti le donne dello spettacolo che lei stessa in passato aveva definitivo con termini non proprio lusinghieri. Ma se nel caso di Belen Rodriguez e Melissa Satta, Paola ha cercato di ridimensionare le sue parole, per quanto riguarda la collega siciliana, Ferrari ha ribadito per l'ennesima volta di non apprezzarla e di non vederla di certo come un esempio da proporre alle altre donne.

Le dichiarazioni della giornalista sulle 'belle' dello showbiz

Raccontandosi a 360°, dall'infanzia vissuta con una madre violenta all'adolescenza durante gli anni di piombo, Paola si è messa in gioco durante l'intervista rilasciata a 'Belve', il programma di Raidue che notoriamente ha tra le sue ospiti donne del mondo dello spettacolo declinato in ogni suo aspetto. Così nella puntata del 18 febbraio, dopo Pamela Prati, la Ferrari ha tenuto testa alla conduttrice Francesca Fagnani che l'ha stuzzicata riportando alla luce le sue stesse dichiarazioni.

'Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo né nel canto è stata brava a trovarsi una strada', ha detto al giornalista sul conto di Belen che ha rivalutato.

Addirittura, se in passato aveva affermato che la Rodriguez era priva di ogni talento, ad oggi ha detto che l'argentina è più brava di tante altre che ci sono in tv. Lo stesso sul conto di Melissa Satta: la sessantunenne ha precisato che ogni sua affermazione sull'ex velina era legata alla collocazione televisiva. Per Paola è sbagliato mettere una bella donna in programmi di calcio solo per il suo aspetto fisico.

E su Diletta? Per l'ex di Can Yaman bisogna fare un discorso a parte.

Paola su Diletta: 'A me non piace'

''Non trovo sia il prototipo di donna che noi dobbiamo mettere su un piedistallo'', ha detto secca Ferrari sulla collega criticandone anche i ritocchini estetici. Ma la conduttrice di 'Belve' non ha lasciato correre ma ha cercato di indagare più in profondità.

Se Paola è una bella donna ora, trent'anni fa Paola era una bellissima ragazza e di certo l'aspetto fisico avrà giocato il suo ruolo: questo il ragionamento di Francesca. Perché colpevolizzare solo le altre e non se stessa? In questo caso, Paola però non si è completamente ammorbidita.

''Ognuno fa quello che vuole. A me non piace ma è una scelta mia'', ha controreplicato Ferrari. Mettendola sul piano del pensiero personale, Paola ha chiuso il discorso confermando per l'ennesima volta, qualora ce ne fosse stato bisogno, che con Diletta non vi sono margini di pace, a lei proprio la siciliana non piace.