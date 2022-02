Sabato 5 febbraio andrà in onda su Rai 1 la finale del Festival di Sanremo 2022. Un'edizione, quella condotta da Amadeus, che è stato un vero successo di pubblico, in cui sono stati messi a segno dati di ascolto che non si vedevano da anni.

La serata finale del Festival vedrà come co-conduttrice Sabrina Ferilli, attrice tra le più importanti del cinema italiano e amatissima dal grande pubblico anche grazie ai vari programmi di successo ai quali ha partecipato negli ultimi anni in compagnia di Maria De Filippi.

Il cantante uscito da X Factor ha trionfato la kermesse nel 2013

Al momento né la Rai né Amadeus hanno dato informazioni ufficiali in merito agli ospiti che saranno presenti in vista del grande finale. Nonostante ciò le indiscrezioni in tal senso non mancano. Il super ospite della serata dovrebbe essere Marco Mengoni, tra i cantanti più amati e apprezzati di questi ultimi anni. Non sarà un esordio assoluto al Festival quello di Mengoni, che ha vinto sul palco dell'Ariston nel 2013, quando portò in gara la canzone L'Essenziale.

Negli scorsi giorni il cantante ha vinto il suo 70esimo disco di platino e nelle ultime settimane ha sbancato le radio italiano con le hit Cambia un uomo e Mi Fiderò, quest'ultima con il featuring di Madame.

Entrambe le canzoni sono presenti nell'album Materia (terra).

Avvistato Jovanotti a Sanremo

In attesa dell'annuncio ufficiale di Mengoni, sul palco del Festival dovrebbero salire anche altri ospiti. Saranno presenti con Amadeus anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che scenderanno dalla nave da crociera Costa Toscana, che li ha visti protagonisti durante la settimana sanremese, per salire sul palco dell'Ariston.

Dovrebbe essere presente anche la Banda Musicale della Guardia di Finanza.

C'è tantissima attesa anche intorno a due nomi: Fiorello e Jovanotti. Per quanto riguarda il comico, quest'ultimo ha preso parte alla prima serata del Festival ottenendo un enorme successo da parte del pubblico e della critica. Amadeus, interrogato sulla partecipazione dell'amico alla finale, ha risposto con un ''non penso'' sottolineando come la porta dell'Ariston per lui sia "sempre aperta".

Per quanto riguarda il cantante, infine, le voci su una sua possibile partecipazione sono state alimentate dal fatto che il cantautore (grande amico del conduttore) è stato avvistato in città. Jovanotti, che la prossima estate sarà protagonista di un tour, potrebbe prendere parte alla kermesse, magari nella puntata finale.