Sangiovanni ha aperto la seconda serata del festival di Sanremo 2022 il 2 febbraio. La sua canzone Farfalle ha convinto la sala stampa che lo ha posizionato tredicesimo in classifica, superando di gran lunga l'ex collega di Amici Aka 7even. Il vincitore della categoria canto della scorsa edizione del Talent Show in un'intervista ha parlato del suo brano e della reazione di Maria De Filippi. Pare, infatti, che la conduttrice abbia gradito particolarmente l'esordio del suo "pupillo".

Sangiovanni apre la seconda serata di Sanremo 2022

Il festival della canzone italiana è appena iniziato e i cantanti in gara sono molto agguerriti.

Tra i partecipanti è emerso Sangiovanni, reduce dall'esperienza ad Amici 2021, il Talent Show condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo ha aperto la seconda serata di Sanremo 2022 del 2 febbraio con la canzone "Farfalle". L'outfit che è stato scelto dal giovane cantante è in piena linea con il suo personaggio: l'abito è rosa con sfumature nere che richiamano il suo stile libero e anticonformista. Già in altre occasioni Sangiovanni ha optato per delle scelte stilistiche genderless, ovvero senza badare troppo a quali siano colori maschili o femminili, rompendo gli schemi ai quali siamo abituati. Oltre al total pink, non è passata inosservata la scelta dei dettagli: il cantante ha deciso di sfoggiare una collana con scritto "Giulia", la fidanzata conosciuta tra i banchi di Amici.

L'omaggio alla ballerina era già stato utilizzato dal ragazzo durante il Green Carpet.

Maria De Filippi si è complimentata con il suo pupillo

In una intervista del 3 febbraio, Sangiovanni ha rivelato qual è stata la reazione della conduttrice di Amici 2021, nonché colei che l'ha fatto conoscere al grande pubblico.

"Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo, ma glielo avevo già fatto sentire e mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha detto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo", ha raccontato il cantante. Maria De Filippi, quindi, continua a sostenere il ragazzo anche fuori dalla scuola di Amici.

Sangiovanni e la sua storia con Giulia Stabile

Dalla scuola di Amici ad oggi, continua a gonfie vele la storia tra il cantante e la ballerina Giulia Stabile. Nonostante la vittoria di quest'ultima e il secondo posto per il cantante, i ragazzi sono rimasti con i piedi per terra e sono più innamorati di prima. La neo professionista del Talent Show in questi giorni sta seguendo con grande interesse il suo fidanzato e, anche se a distanza, lo supporta via social. Probabilmente, nella serata in cui sarà aperto il televoto da casa, Giulia Stabile si impegnerà affinché il suo Sangiovanni possa raggiungere il podio sanremese e cercherà in tutti i modi di far votare i fan a favore del suo amore. A seguire la diretta del festival in compagnia di Giulia c'è anche Rudy Zerbi, ex professore di Sangiovanni.