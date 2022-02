Venerdì 4 febbraio, su Rai1, verrà trasmessa la quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover e duetti. Il conduttore della kermesse canora Amadeus verrà affiancato da un'altra madrina d'eccezione: Maria Chiara Giannetta. Poche ore dopo la conferenza stampa invece, è stato divulgato l'ordine di uscita dei big in gara.

Uscita dei cantanti in gara

La gara verrà aperta da Mahmood e Blanco hanno scelto Il cielo in una stanza, Gianni Morandi in duetto con il suo maestro d'orchestra Mousse T, Elisa con il brano What a feeling, Irama ha scelto Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita, Sangiovanni con Fiorella Mannoia.

A seguire si esibiranno sul palco dell'Ariston: Emma insieme a Francesca Michielin hanno riarrangiato il brano Baby on more time di Britney Spears, Fabrizio Moro con Uomini soli, Massimo Ranieri canterà con Nek il brano Anna verrà, Michele Bravi propone Io vorrei, non vorrei ma se vuoi, Aka7even con Arisa propone Cambiare, Dargen D'Amico porta La Bambola, La Rappresentante di Lista duetterà con Cosmo, Margherita e Ginevra Vicario, Dietonellapiaga e Rettore cantano Nessuno mi può giudicare, Achille Lauro in coppia con Loredana Bertè sulle note di Sei bellissima e Rkomi insieme ai Calibro 35 canterà un medley di Vasco Rossi.

La gara proseguirà con: Matteo Romano in duetto con Malika Ayane canta Your song, Noemi propone un brano di Aretha Franklin, Iva Zanicchi porta il brano Canzone di Don Backy ma nella versione cantata da Milva, Highsnob e hu hanno chiamato il rapper Mr Rain, Le Vibrazioni si esibiscono con la band inglese Sophie and the Giants, Ana Mena salirà sul palco con rocco Hunt mentre Yuman si esibisce con la pianista Rita Marcotulli, .

A chiudere la serata dei duetti e delle cover ci sarà: Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo, Giovanni Truppi duetta con Capossela e Mauro Pagani mentre Tananai con Rose Chemical omaggia Raffaella Carrà con il brano A far l'amore comincia tu.

Giannetta si ispira a Drusilla Foer

Maria Chiara Giannetta è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo.

L'attrice ha vestito i panni del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo 11-12-13 e Blanca. In conferenza stampa, la diretta interessata si è detta onorata di essere stata chiamata sul palco dell'Ariston: "Dopo aver visto la forza di Drusilla, mi sono detta come verbalizzo quello che sento".

Tuttavia, l'attrice ha confidato di essere felice per le donne scelte da Amadeus: "Siamo tutte diverse e straordinarie in quello che facciamo".

Maria Chiara Giannetta ha fatto sapere che il suo mood sarà quello di arrivare sul palco con l'intento di divertirsi. Infine, l'attrice si è detta entusiasta: "Sanremo è una macchina incredibile, da cui si impara tantissimo".