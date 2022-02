Belen Rodriguez torna a parlare dei suoi uomini e di Stefano De Martino. La showgirl argentina, nel corso della prima puntata de Le Iene, di cui è diventata la conduttrice, ha parlato dei vari uomini che hanno fatto breccia nel suo cuore, tra cui anche il padre di suo figlio Santiago.

Proprio in queste ultime settimane, si sono rincorse voci legate ad un possibile ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, paparazzati in diverse occasioni insieme. Un ritorno che, in parte, la showgirl argentina ha confermato anche in televisione.

Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino: lei lo 'conferma' a Le Iene

Nel dettaglio, attraverso il gioco del passaparola, Belen ha parlato degli uomini che hanno fatto parte della sua vita, tra cui Stefano De Martino, col quale sarebbe in corso un nuovo avvicinamento.

Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, la showgirl è stata beccata in compagnia del suo ex marito, col quale già in passato c'erano stati dei tentativi di ritorno di fiamma, poi svaniti nel nulla.

Ebbene, parlando "in codice" di Stefano De Martino, Belen ha fornito degli indizi chiave sul fatto che fosse proprio il suo ex marito, precisando innanzitutto che si trattava di una persona "neomelodica" (facendo leva sul fatto che il conduttore sia originario di Napoli).

Le confessioni di Belen su Stefano De Martino

"Conosco questa persona da 11 anni. Se ci siamo detti la verità su tutto? Assolutamente no", ha ammesso Belen che non ha neppure escluso la possibilità che De Martino l'abbia tradita negli anni in cui sono stati insieme.

"Se mi ha tradito? Penso di sì. E' la persona che più mi ha fatto soffrire", ha ammesso Belen aggiungendo poi che se dovesse ricevere un invito a cena lo accetterebbe volentieri.

A tal proposito, tra le risate, Belen ha ammesso di averlo visto proprio la sera prima, confermando di fatto che tra lei e Stefano De Martino ci sono dei "lavori in corso" per far sì che torni di nuovo il sereno e l'armonia di un tempo.

Ma non è finita qui, perché Belen ha svelato anche dei retroscena legati alla sua intimità con Stefano, che presto tornerà in onda in tv al timone di Stasera tutto è possibile, la fortunata trasmissione di Rai 2.

Retroscena di Belen su Stefano De Martino e i segreti intimi

"A letto siamo sempre andati molto d'accordo. Ha un sex appeal importante", ha ammesso Belen parlando proprio dell'intimità con il conduttore napoletano, padre di suo figlio Santiago.

E per concludere, nel corso dell'intervista a Le Iene, la showgirl argentina ha ammesso che per questa persona ci sarà sempre, nonostante i litigi e le incomprensioni che spesse volte ci sono stati tra di loro in questi anni.