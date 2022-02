Grandi novità aspettano i telespettatori di Tempesta d'amore, la soap in onda nel preserale di Rete 4. Le anticipazioni promettono colpi di scena per quanto riguarda Ariane, che verrà a sapere del piano ordito da Christoph ai suoi danni. La biondina penserà bene di tradire Erik, che verrà così rintracciato dalla polizia. Per distogliere ogni sospetto, Ariane gli pagherà la cauzione, ma ciò non basterà per ottenere il suo perdono. A dispetto di ogni previsione, Erik lascerà Ariane, che non riuscirà a farsene una ragione. Nel frattempo, continuerà la storia d'amore tra Maja e Hannes ma un evento drammatico metterà entrambi in pericolo di vita.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Erik si avvicina a Rosalie

La decisione di Erik di lasciare Ariane gli causerà molto dolore e così proverà a distrarsi filtrando con Rosalie. In realtà, il suo intento sarà anche quello di vendergli la polizza assicurativa. Michael li vedrà vicini e non la prenderà affatto bene. Non mancheranno i problemi lavorativi per Erik, che chiederà una seconda possibilità ai Saafeld. Inutile dire che la sua richiesta non sarà nemmeno presa in considerazione.

Intanto, Ariane cercherà di riconquistare la fiducia di Erik rintracciando l'ex socio di Cornelius, che con sé il denaro che doveva essere loro. Erik gliene sarà grato, ma questo gesto non basterà a fargli cambiare idea sul suo conto.

Come svelano le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, Ariane avrà anche un altro obiettivo oltre a quello di farsi perdonare da Erik: portare a termine la sua vendetta contro Saafeld. Approfittando di un momento di distrazione, Ariane cercherà di uccidere Christoph con un vaso, ma per fortuna la sua folle idea non andrà a buon fine.

Maja e Hannes travolti da una frana, anticipazioni Tempesta d'amore

Nel frattempo, Hannes e Maja continueranno la loro storia d'amore. Per farle una sorpresa, Hannes la inviterà a fare un'escursione in montagna. I due, dopo aver camminato a lungo, passeranno davanti a una grotta.

Hannes vorrà mostrare alla fidanzata l'interno della grotta nella quale sta facendo delle ricerche, senza accorgersi che il terreno sta iniziando a tremare.

All'improvviso, quando saranno all'interno della caverna, una frana li intrappolerà.

Florian, preoccupato dalla lunga assenza di Maja, proverà a mettersi in contatto con lei, ma senza risultato. Intanto, nella grotta, Maja tenterà di trovare un punto in cui il cellulare abbia la linea per poter chiamare i soccorsi.

Come raccontano le anticipazioni di Tempesta d'amore, Florian riuscirà a captare un breve messaggio di Maja e, seguendo il segnale, arriverà all'ingresso della grotta, bloccato dalle macerie: come farà a salvare Maja e Hannes? Non resta che attendere i nuovi spoiler per scoprirlo.