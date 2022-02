Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni delle trame tedesche della soap ideata da Bea Schmidt raccontano che Josie si innamorerà a prima vista di Paul, ma quest'ultimo non ricambierà i sentimenti della figlia di Erik, in quanto alle prese con una relazione con Constanze. Josie, nel tentativo di far ingelosire Paul, fingerà di avere una storia d'amore con Gerry, nel frattempo Ariane minaccerà Cornelia e Werner farà arrestare la dark lady. Robert e Cornelia, infine, scopriranno di non essere consanguinei, mentre il giovane albergatore farà visita ad Ariane in prigione.

Josie avrà un colpo di fulmine per Paul

Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe rivelano che Josie arriverà nel lussuoso hotel per coltivare il sogno di diventare cuoca e, per riuscirci, la figlia di Yvonne ed Erik inizierà un corso di formazione culinaria presso André Konopka.

La giovane Klee avrà un colpo di fulmine per il direttore amministrativo del Fürstenhof, Paul, ma quest'ultimo non ricambierà l'amore per la ragazza in quanto già legato sentimentalmente a Constanze.

Gerry e Josie fingeranno di essere una coppia

Le trame bavaresi di Tempesta d'amore anticipano che tra Paul e Josie nascerà una bella amicizia che, pian piano, diverrà sempre più intima, tanto che Lindbergh rivelerà a Klee di aver ucciso accidentalmente con l'auto la piccola Manuela von Thalheim quando era ragazzino.

La complicità tra i due non passerà inosservata a Constanze, tanto che la bella avvocatessa non ci metterà molto a scoprire che Josie è innamorata del suo Paul.

Klee, a quel punto, sfrutterà una bugia detta dal padre Erik per mettere in atto una pantomima dal duplice intento. Josie, difatti, riuscirà a convincere Gerry, dicendogli che è un'idea di Shirin, a fingere di formare una coppia.

Così facendo, la figlia di Yvonne terrà lontana i sospetti di Constanze e, al contempo, proverà a far ingelosire Paul.

Robert farà visita ad Ariane in galera

Le trame tedesche della soap opera svelano che Ariane minaccerà Cornelia durante un moto di rabbia e Werner, cogliendo al volo l'occasione, riuscirà a far arrestare la dark lady.

Una volta dietro le sbarre, la dark lady ingaggerà Constanze come suo avvocato difensore, sapendo che essendo molto vicina ai Saalfeld e a Paul la giovane von Thalheim potrà aiutarla a smascherare l'anziano albergatore.

Cornelia e Robert, nel mentre, faranno un ulteriore test del DNA, il quale attesterà che non sono consanguinei, quindi Holle e Saalfeld torneranno a formare una coppia.

Ariane, infine, chiederà un incontro in prigione con Robert e l'albergatore accetterà di far visita alla dark lady.