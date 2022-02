Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera ideata da Bea Schmidt rivelano che Bettina Schönefeld arriverà al Fürstenhof per conoscere André, ma Rosalie intuirà che la new entry stia nascondendo qualcosa e metterà in guardia Konopka. Selina, intanto, ascolterà un dialogo tra Christoph e Werner, capendo da tale scambio di vedute tra i Saalfeld dell'intrigo messo in piedi dagli stessi per far credere ad Ariane che lei avesse un male incurabile.

Il padre di Tim, infine, dirà a von Thalheim senior che Kalenberg ha tentato di avvelenarla ma Selina non crederà alle parole del fidanzato, arrivando persino a denunciarlo alla polizia.

Bettina Schönefeld arriverà al Fürstenhof per conoscere André

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe riportano che il cast sarà impreziosito da una new entry, ovvero Natalie Hünig che interpreterà Bettina Schönefeld.

Bettina arriverà a Bichlheim sponda Fürstenhof con l'intento di conoscere André, chef col quale ha un rapporto epistolare da qualche tempo. Konopka rimarrà piacevolmente impressionato appena vedrà Schönefeld e cominciare un serrato corteggiamento nei confronti della stessa.

Rosalie, invece, percepirà che la nuova arrivata stia nascondendo qualcosa e tenterà di mettere in guardia André.

Selina ascolterà un dialogo tra Werner e Christoph

Le trame tedesche della soap opera anticipano che Selina ascolterà casualmente un dialogo tra Werner e Christoph dal quale farà un'amara scoperta.

La madre di Maja, difatti, evincerà dallo scambio di vedute tra i Saalfeld che gli stessi hanno ordito un sordido stratagemma per far credere ad Ariane di avere un tumore maligno al cervello.

In realtà, Christoph e Werner si sono serviti anche dell'essenziale supporto del dr. Kamml per il loro piano diabolico. Il medico corrotto ha dapprima fornito al padre di Tim dei farmaci che inducessero i sintomi del male incurabile alla dark lady e, dopo che Christoph li ha somministrati di nascosto ad Ariane, ha dato l'infausta diagnosi a Kalenberg.

Christoph sarà denunciato alla polizia da Selina

Gli spoiler bavaresi della fiction daily raccontano che Christoph, nel tentativo di giustificarsi, dirà a Selina che Ariane ha tentato di avvelenarla sabotando la sua cipria.

Von Thalheim, però, non crederà a una singola parola del fidanzato, in quanto continuerà a fidarsi della buonafede dell'amica Ariane.

Selina non soltanto non darà credito alla confessione shock che le ha fatto Christoph riguardo la dark lady ma, come se non bastasse, denuncerà l'uomo alla polizia.