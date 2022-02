La puntata di U&D che è andata in onda martedì 22 febbraio, ha un po' spiazzato i telespettatori. Chi ha letto le anticipazioni della registrazione che è stata trasmessa su Canale 5 oggi, si aspettava di assistere a una quasi rissa tra Diego e Armando. La redazione e Maria De Filippi, però, hanno deciso di censurare questa scena tagliandola in fase di montaggio. Il pubblico ha assistito alle lacrime di Pinuccia dopo una lite con Tina e a quelle di Gemma nel commentare la sua mancata maternità.

Spoiler sulla scena di U&D non trasmessa su Canale 5

Oggi, martedì 22 febbraio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di U&D. Con un po' di stupore da parte dei telespettatori, l'appuntamento trasmesso lunedì 21 è finito in sospeso e nelle scorse ore ne è cominciato un altro. Chi ha assistito alle registrazioni in questione, però, racconta che qualcosa non è stato mostrato al pubblico a casa. Le anticipazioni che sono circolate in rete in questi giorni, fanno sapere che Diego e Armando sono quasi arrivati al punto di mettersi le mani addosso dopo una discussione accesissima. La redazione, d'accordo con Maria De Filippi, ha deciso di estromettere questo momento dalla puntata del 22 febbraio, tagliandolo durante il montaggio: gli addetti ai lavori hanno preferito puntare su un nuovo appuntamento, censurando la rissa che i due cavalieri del Trono Over hanno sfiorato (si dice siano stati separati dai presenti ad un passo dallo scontro fisico).

Il pianto della protagonista di U&D

La puntata di U&D del 22 febbraio, dunque, è stata incentrata su Gemma e su vari momenti di tensione e tristezza che ha vissuto davanti alle telecamere. La dama ha litigato con Nadia a centro studio per colpa di un interesse in comune per Massimiliano: anche se il cavaliere ha una netta preferenza per la romana, Galgani non molla e cerca di mettere i bastoni tra le ruote nella coppia che si sta formando.

Mentre Maria De Filippi si occupava di altre storie, la torinese è stata ripresa con lo sguardo basso e le lacrime agli occhi. Quando la presentatrice del dating-show le ha chiesto il motivo del suo pianto, la 72enne ha detto che si era rabbuiata ricordando il San Valentino che ha dovuto passare da sola in casa. Dopo che la conduttrice le ha fatto presente che la festa del 14 febbraio non è poi così importante perché si dovrebbe celebrare l'amore tutti i giorni, Gemma ha cambiato versione e ha parlato della domanda di un giornalista che l'ha turbata.

La donna si è commossa nel raccontare quanto le sia mancato diventare madre, del fatto che sia convinta di volere un amore importante anche per sopperire al non aver avuto dei figli nonostante avesse l'istinto materno.

Volano stracci tra Pinuccia e l'opinionista di U&D

Gemma non è l'unica protagonista di U&D ad aver pianto nel corso della puntata del 22 febbraio. Anche Pinuccia si è lasciata andare alla lacrime dopo aver litigato pesantemente con Tina. L'opinionista si è esposta per difendere Alessandro dalle critiche della dama, e quest'ultima ha reagito male pensando a quello che avrebbero potuto dire di lei i suoi concittadini. La signora del parterre si è calmata solo dopo un discorso che le ha fatto Maria De Filippi e dopo le carezze che ha ricevuto dal cavaliere che sta frequentando da mesi.

Le anticipazioni della registrazione in questione, fanno sapere che nei prossimi giorni si parlerà anche dei tronisti e dei loro percorso alquanto complicati. Matteo, in particolare, è rimasto con una sola corteggiatrice (Denise si è auto eliminata, mentre Federica è tornata in studio dopo aver saltato una sola puntata) e si fanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero prossimo a lasciare il programma da single.