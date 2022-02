Nella giornata di giovedì 10 febbraio si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne. Nel corso delle riprese del dating show di Maria De Filippi ci sono state novità e colpi di scena per quanto riguarda il trono classico. Infatti, Federica Aversano è tornata in studio per Matteo Ranieri, mentre Denise non si è presentata. A tal proposito, Matteo ha affermato di non avere intenzione di andare a riprendere la corteggiatrice e di rincorrerla. Nel frattempo, Luca continua a conoscere Lilli e le cose vanno bene fra di loro. Inoltre, Salatino ha conosciuto quattro nuove ragazze, arrivate in studio per corteggiarlo.

Uomini e Donne, riprese 10 febbraio: Federica torna in studio per Matteo

Nella giornata di mercoledì 9 febbraio Federica Aversano e Denise non si erano presentate alla registrazione della trasmissione di Maria De Filippi e, pertanto, Matteo Ranieri era rimasto senza corteggiatrici e il suo trono in bilico. Le anticipazioni trapelate in rete sull'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Federica si è presentata in studio il 10 febbraio per prendere parte alle nuove puntate di Uomini e Donne. Il tronista e la single, pertanto, si sono rivisti e si sono abbracciati. Al contrario, Denise non è tornata in studio e, in merito all'assenza della corteggiatrice, Matteo ha specificato di non avere alcuna intenzione di andare a riprenderla.

Ranieri, infatti, è stato chiaro, specificando di essere stanco di rincorrere le persone.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Matteo abbraccia Federica, ma esce dallo studio

Le indiscrezioni diffuse sulle nuove riprese di Uomini e Donne rivelano di un colpo di scena avvenuto durante la registrazione. Infatti, sembrerebbe che Matteo Ranieri, ad un certo punto, sia uscito dallo studio e non abbia fatto più rientro.

Al momento, non è chiaro come mai il tronista ligure sia andato fuori e, soprattutto, come mai non si sia più presentato. Nel frattempo, durante la giornata, sono state trattate anche le vicende sentimentali di Luca Salatino.

Uomini e Donne, prossime puntate: Luca va in esterna con Lilli

Infatti, in base a quanto trapelato in rete, sembrerebbero esserci state novità per il tronista romano.

A tal proposito, Luca è uscito in esterna con Lilli e le cose, fra di loro, sembrerebbero procedere a gonfie vele. Inoltre, sono arrivate quattro nuove corteggiatrici pronte a conquistare Salatino. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se anche per Matteo arriveranno single che tenteranno di farlo innamorare o se il trono di Ranieri resisterà per Federica Aversano.