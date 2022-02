C'è grande attesa, a Un posto al sole, per il debutto della nuova versione delle gemelle Cirillo. Le due non avranno più il volto di Cristiana Dell'Anna ma saranno interpretate dalla new entry Gina Amarante. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, rivelano che le due arriveranno a Napoli con un motivo ben preciso. Così mentre Manuela rincontrerà Niko, Micaela avrà modo di riabbracciare il piccolo Jimmy. Quest'ultima ne approfitterà per chiedere al figlio di andare a vivere con lei in Germania, tuttavia pare che tale richiesta sia legata ad un segreto che la ragazza non ha mai rivelato a nessuno.

Un posto al sole, trame 28 febbraio - 4 marzo: Filippo stravolto dall'arrivo delle gemelle

Micaela (Gina Amarante) mostrerà ai due coniugi Sartori gli originali regali che ha portato alle sue nipotine, vale a dire due giubbotti di pelle borchiati. Serena (Miriam Candurro) dinanzi a tale vista rimarrà sbigottita mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) accamperà una scusa per sgattaiolare via di casa. L'uomo, però prima di uscire, chiederà alla moglie di indagare per capire per quanto tempo le due gemelle resteranno a Napoli e, soprattutto, dove alloggeranno.

Un posto al sole, puntate dal 28 febbraio al 4 marzo: Micaela nasconde un segreto

Superati i "convenevoli" in casa Sartori, Micaela deciderà di rivedere suo figlio, mentre Manuela rincontrerà Niko (Luca Turco).

Quest'ultimo sarà felice di rivedere la sua ex ed i due sembreranno affiatati come un tempo, tuttavia basterà poco per far riemergere anche le differenze caratteriali che li hanno portati a dividersi. Nel frattempo, l'altra gemella avrà modo di riabbracciare Jimmy (Gennaro De Simone). Il bambino sarà eccitatissimo per l'arrivo della mamma che, per l'occasione, ha deciso di regalargli una chitarra elettrica.

La donna, però, appena rimasta da sola con il piccolo gli chiederà di lasciare Napoli e andare a vivere con lei a Berlino. Attenzione però perché, a quanto pare, dietro la sua richiesta si cela un segreto che la ragazza non ha mai rivelato a nessuno. Tale informazione ha subito messo in fibrillazione una fetta di fan, convinta da tempo che Jimmy non sia figlio di Niko.

In realtà nulla lascia intuire un simile risvolto e per scoprire cosa nasconde realmente la ragazza, bisognerà attendere i prossimi giorni.

Upas, anticipazioni marzo: Jimmy non sa se partire con la mamma o restare con Niko e Susanna

Il carattere esuberante e travolgente di Micaela metterà in crisi Jimmy. Il bambino è legatissimo alla mamma e non riesce a dirle di no, tuttavia seguirla significherebbe lasciare tutti i suoi cari a Napoli. Il piccolo non riuscendo a reggere il peso di questa rivelazione rivelerà tutto alla sua cuginetta, ma Bianca (Sofia Piccirillo) manterrà il segreto o dirà tutto a qualche adulto? Nel frattempo Susanna (Agnese Lorenzini) avrà modo di conoscere Manuela e tra le due non scorrerà buon sangue, sin da subito.