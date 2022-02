Un posto al sole sta attraversando, indubbiamente, un periodo di grandi cambiamenti tra turnazioni di attori storici, addii reali o presunti e nuovi ingressi. In merito a questi ultimi, c'è da annunciare l'arrivo di un nuovo personaggio femminile, destinato a far parlare molto di sé. A breve farà, infatti, il suo ingresso nella soap opera partenopea, Gina Amarante. L'attrice, che ha già recitato in Gomorra, avrà un ruolo molto importante, anche se non si conosce praticamente nulla della storyline che la vedrà coinvolta.

Un posto al sole: Gina Amarante entra nel cast

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà presentato agli spettatori un nuovo personaggio femminile. A dare il volto a questa misteriosa new entry sarà Gina Amarante, classe '92. L'attrice napoletana ha già recitato in diverse produzioni televisive di grande successo tra cui vanno citate: Gomorra, Lolita Lobosco e i Bastardi di Pizzofalcone. A questo curriculum va aggiunta anche una curiosità: l'artista aveva già recitato nel 2013 in Upas, in quello che era però un piccolo ruolo. Al momento non ci sono dettagli sulle trame che la vedranno coinvolta e, non è chiaro, se Gina interpreterà uno dei buoni o un villain.

Un posto al sole: la new entry stupirà tutti

Gina Amarante aveva recitato circa dieci anni fa in Un posto al sole, praticamente agli inizi della sua carriera, ma il suo ingresso attuale, ovviamente, non avrà nulla a che fare con quel piccolo ruolo. A breve potrebbero essere forniti dettagli sul suo personaggio, di cui al momento non si conosce praticamente nulla.

L'unica notizia che è stata finora fornita è che avrà un ruolo sorprendente. Va detto che all'interno di Un posto al sole, si è visto praticamente di tutto, quindi se c'è tale premessa vorrà dire che il suo ingresso destabilizzerà gli equilibri della soap. Sarà la nuova compagna di qualche personaggio? Sarà una parente di qualcuno di importante o addirittura qualcuno di conosciuto dopo un recasting?

Non resta che attendere i prossimi giorni, per saperne di più.

Un posto al sole: addii e rientri

Gina Amarante non è l'unico volto nuovo nella soap, da pochi giorni ha fatto infatti, il suo debutto Giusi Cataldo nel ruolo di Elvira, mamma di Samuel, a cui seguirà quello di Alessandro Gruttadauria nei panni del compagno di Katia, ma ci sono altre importanti novità. In attesa del ritorno di Angela (Claudia Ruffo), a breve farà il suo rientro Patrizio, anche se tutto ciò avverrà sotto una luce molto diversa da quella a cui tale personaggio aveva abituato gli spettatori. C'è grande attesa invece per un importante ritorno legato al passato, su cui però vige ancora il massimo riserbo.