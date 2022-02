Periodo decisamente non facile per Rossella nelle puntate di Un Posto al sole in onda su Rai 3. Le anticipazioni dell'episodio di giovedì 10 febbraio raccontano che Ross verrà a sapere la reale causa dei malesseri di Corrado, un suo caro amico che non vedeva da tempo e che è arrivato al pronto soccorso per dei fortissimi dolori addominali. Intanto, è tempo di un altro confronto tra Marina e Lara, che si trovano faccia a faccia a un evento di beneficienza. La presenza di Roberto getta benzina sul fuoco e la situazione potrebbe degenerare da un momento all'altro.

Occhio anche a Bianca che, con il suo comportamento aggressivo e ribelle, farà preoccupare sempre di più Franco e Giulia.

Un Posto al sole, le anticipazioni di giovedì 10 febbraio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole, raccontano che Roberto si troverà in grande difficoltà a un evento di beneficienza al quale parteciperanno sia Lara che Marina. Per Ferri non sarà semplice gestire la gelosia evidente tra le due.

Lara si accorgerà che Roberto e Marina sono molto più vicini di quanto Ferri le abbia fatto credere. La tensione sarà altissima e non si esclude che la situazione possa degenerare.

Rossella davanti alla verità su Corrado

Sembrava un incontro felice e gioioso quello tra Rossella e Corrado davanti all'ospedale, dove il giovane si è recato a causa di dolori addominali lancinanti.

Dopo qualche battuta sui loro trascorsi alle scuole superiori, Ross ha proposto all'amico di visitarlo, nonostante abbia finito il turno.

Purtroppo, gli esami ai quali verrà sottoposto Corrado daranno un esito molto preoccupante: è affetto da un tumore al pancreas che gli lascerà solo pochi giorni di vita. Rossella, davanti a quelle poche ma drammatiche parole sulla cartella clinica, verrà colta dal panico e non saprà come fare a dire la verità all'amico.

Intanto, Riccardo tornerà da Bolzano dove si è recato per parlare della separazione con Virginia, ma Rossella non gli darà molta attenzione, così presa dalla situazione di Corrado.

Giulia e Franco preoccupati per Bianca, anticipazioni Un Posto al sole

Anche alla Terrazza non mancheranno i problemi. Bianca, da qualche tempo è sempre nervosa e scostante e non sembra proprio accettare la presenza di Katia, che si è offerta più volte di aiutarla nei compiti scolastici.

Il comportamento sempre più aggressivo di Bianca finirà per far preoccupare seriamente sia Franco che Giulia, che dovranno pensare al da farsi per capire le vere ragioni del malumore della piccola.

In tutto ciò, Katia si sentirà una perfetta estranea e avrà il timore di essere troppo invadente con Bianca. Per non peggiorare le cose, penserà sia meglio fare un passo indietro.