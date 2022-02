Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', che racconta la vita, l'amore e le passioni di un gruppo di abitanti di un condominio di palazzo Palladini. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 25 febbraio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'attrazione e i dubbi che Franco nutre per Katia, sul 'dopo sbronza' di Renato e Raffaele, sui problemi di coppia di Rossella e Riccardo, sui segreti di Mariella, sulle macchinazioni di Roberto e sull'inaspettato ritorno di alcuni personaggi a palazzo Palladini.

Raffaele scopre le bugie di Giuditta

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Franco condividerà alcuni momenti di forte vicinanza emotiva e fisica con Katia per poi riflettere su come comportarsi con lei in futuro. Le cose peggioreranno quando Giovanni spiegherà al marito di Angela la sua crisi coniugale con la moglie, facendo nascere in lui diversi dubbi sul comportamento della donna. Alla fine, Franco e Katia decideranno di rinunciare alla loro vicinanza per non rovinare la serenità delle loro famiglie. Dopo essersi ubriacati, Raffaele e Renato soffriranno i postumi di una brutta sbornia che porterà uno di loro a fare un incontro fatale. Più tardi, però, Raffaele verrà a sapere che l'incontro fra Renato e Giuditta non è andato esattamente come lei ha fatto credere.

Ferri manipola Chiara

Ritornerà a palazzo Palladini una vecchia conoscenza della soap che si meraviglierà nello scoprire tutto ciò che è successo in sua assenza. Dopo aver sognato di trasferirsi a Barcellona per lavorare in un ristorante spagnolo, Patrizio inizierà a chiedersi se lavorare al Vulcano è ciò che vorrebbe fare nella sua vita.

Rossella soffrirà moltissimo per la situazione dell'amico Corrado e cercherà conforto in Riccardo. La stabilità della loro coppia verrà messa a dura prova dall'arrivo inaspettato di Virginia a Napoli che causerà una certa insicurezza in Rossella. Mariella tenterà di nascondere a Guido di aver ignorato una violazione del codice stradale a favore di un uomo che le piaceva.

Più tardi, Guido scoprirà il segreto della donna, nel tentativo di capire se lei abbia offerto o meno una cena a Cotugno.

Ferri continuerà a manipolare Chiara per aggiudicarsi il controllo totale del gruppo Petrone. Nel frattempo, la ragazza cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi a Nunzio, riuscendo forse a farsi perdonare da lui. La solidità del rapporto fra Niko e Susanna verrà messa a dura prova dall'arrivo di una doppia visita a palazzo Palladini che finirà per ledere anche la serenità della coppia formata da Serena e Filippo.