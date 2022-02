Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella settimana da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio ci saranno importanti novità e colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Infatti, Franco e Angela saranno in crisi e Boschi si avvicinerà a Katia. Nel frattempo, Roberto Ferri dovrà reagire dopo essere stato rifiutato da Marina, mentre Rossella proverà a capire come fare a non affezionarsi ai pazienti.

Un posto al sole, anticipazioni al 18 febbraio: Angela e Franco sono in crisi

La partenza di Angela per la Sicilia non è stata presa bene da Franco.

La figlia di Giulia, infatti, da qualche settimana si è trasferita lontana da Napoli, per seguire da vicino un progetto di lavoro per la fondazione dove lavora da qualche anno. L’assenza di Poggi ha portato ripercussioni anche in Bianca che ha sofferto per l’assenza di sua madre. Le anticipazioni di quello che accadrà negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 18 febbraio, rivelano che Franco e Angela saranno nuovamente in crisi. Purtroppo, però, al momento non è chiaro se la giovane Poggi tornerà nel capoluogo campano o se la crisi dei coniugi Boschi verrà gestita a distanza, attraverso comunicazioni telefoniche o videochiamate.

Un posto al sole, episodi al 18 febbraio: Franco è in crisi con Angela e si avvicina a Katia

Nel frattempo, la presenza di Katia nell’appartamento dei coniugi Boschi non si rivelerà favorevole per stemperare le tensioni familiari. Infatti, nel momento in cui Angela sarà in crisi con Franco, Katia e il suo ex marito si avvicineranno e condivideranno la stessa situazione.

Infatti, anche Cammarota avrà dei problemi sentimentali con il suo fidanzato.

Un posto al sole, puntate al 18 febbraio: Roberto prova a reagire dopo la partenza di Marina

Anche le vicende sentimentali di Roberto non avranno un lieto fine. Infatti, l’imprenditore ha dichiarato a Marina di amarla ancora e di non essere riuscito a dimenticarla nel corso del tempo.

Purtroppo, però, Ferri ha ricevuto un due di picche dall’amata. Infatti, Giordano, oltre a non avere dato speranze al suo ex marito, ha lasciato Napoli. La partenza di Marina sarà un duro colpo per Roberto, ma il papà di Filippo proverà a reagire, ma indirizzerà i suoi tormenti e il suo sfogo su Lara. Inoltre, negli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi in televisione fino al 18 febbraio, Rossella proverà a capire come fare a vivere con distacco le vicende lavorative, non affezionandosi ai pazienti. Non resta che attendere le prossime puntate della soap partenopea, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.