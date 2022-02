La serie tv iberica Una vita continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 21 fino a domenica 26 febbraio 2022, sia Genoveva Salmeron che Susana Seler saranno parecchio turbate per i rispettivi mariti quando apprenderanno che in Europa è in corso la guerra.

Lolita Casado intanto continuerà a lottare contro una grave malattia, andando incontro a delle serie complicazioni.

Spoiler Una vita, dal 21 al 26 febbraio: Genoveva turbata per Felipe, Miguel affronta Aurelio

Gli spoiler degli episodi di Una Vita che verranno trasmessi su Canale 5 dal 21 al 26 febbraio, dicono che Genoveva per merito dei suoi detective verrà a conoscenza che suo marito Felipe si è ricongiunto in Austria con il figlio adottivo Tano.

La signora Salmeron si preoccuperà per il consorte, quando non riceverà altri aggiornamenti su di lui. Intanto Aurelio sarà desideroso di ottenere un posto privilegiato fra le conoscenze della darklady e verrà respinto da Anabel.

In seguito Genoveva scriverà un telegramma a un suo investigatore privato, per dirgli di non uccidere Felipe e Tano. Nel frattempo la perfida donna continuerà a manipolare Natalia e Aurelio, con l’obiettivo di stringere un’alleanza con loro.

Anabel non la prenderà bene quando Quesada cercherà di convincerla che non è stato lui a eliminare Carlos Armijo in Messico: dopo aver assistito alla scena, Roberto avviserà subito il nipote di voler affrontare Aurelio. A seguito dello scontro con il suo rivale, Miguel si dimetterà dall’incarico di avvocato della società Bacigalupe Quesada.

Susana preoccupata per Armando, Bellita nervosa

Intanto sui giornali si apprenderà che Bellita a breve lancerà un nuovo disco: in un primo momento quest’ultima si arrabbierà con il marito per non essersi consultato con lei, dopodiché - quando vedrà i vicini entusiasti - farà un passo indietro.

Sempre attraverso lo stesso quotidiano, inoltre sarà reso noto lo scoppio della guerra in Europa.

Dopo aver appreso tale notizia, Susana si preoccuperà per il marito Armando: il turbamento dell’ex sarta aumenterà a dismisura, quando verrà a conoscenza che il suo amato non alloggia all’hotel parigino che le ha indicato nell’ultimo telegramma. Servante invece vedrà Armando nella fotografia di una notizia di un matrimonio tra un duca e una principessa.

Bellita non nasconderà il suo evidente nervosismo, quando avrà il timore di non riuscire a preparare il disco nei tempi annunciati alla stampa. La signora Del Campo inviterà il marito a trovare una soluzione, non gradendo le composizioni del grande maestro Benavides. Inoltre Bellita, su consiglio del marito, deciderà di pubblicare una raccolta dei suoi più grandi successi.

La salute di Lolita peggiora, gli Olmedo manifestano la volontà di essere sinceri con Miguel

Successivamente il medico Santiago Ramon y Cajal farà sapere ad Antonito che esiste una cura sperimentale a cui potrebbe essere sottoposta Lolita: quest’ultima dopo un’iniziale titubanza accetterà di seguire tale terapia. Purtroppo le condizioni di salute della madre di Moncho peggioreranno.

Gli Olmedo parleranno dell’eventualità di comunicare a Miguel che i suoi genitori in realtà non sono morti, poiché stanno scontando una pena per furto in prigione: a proposito di ciò, Sabina scriverà una lettera al figlio.

Nel frattempo Soledad infastidita per come è stata trattata pubblicamente da Marcos, dirà allo stesso che per quanto riguarda l’intimità sono sullo stesso piano.

Infine Jacinto entrerà nel panico totale quando saprà da Hilario di aver scambiato l'osso di un animale per una reliquia di una santa: il portinaio si destabilizzerà soprattutto perché il prete gli dirà che rischia la scomunica.