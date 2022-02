Le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita sono ricche di novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 28 febbraio al 4 marzo, Bellita incontrerà l’uomo che si occuperà di scrivere la sua autobiografia. L’incontro con l’editore, però, sarà alquanto strano, poiché l’uomo ad un certo punto comincerà a fare domande troppo personali.

Nel frattempo Miguel farà di tutto pur di far pace con Anabel, ma per lui non sarà tanto facile. Sarà così che all’ennesimo tentativo fallito, il giovane cercherà di farsi perdonare dalla sua fidanzata con un bel mazzo di fiori.

In seguito Miguel andrà a cercare Anabel, ma la troverà in compagnia di Aurelio.

Una Vita, episodi dal 28 febbraio al 4 marzo: Lolita si risveglia, ma chiede ad Antonito di dormire sul divano

Negli episodi di Una Vita, in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, Bellita incontrerà il suo editore, ma l’appuntamento con l’uomo non andrà come sperato.

Intanto Miguel sarà desideroso di conquistare Anabel e le farà una bella sorpresa. Aurelio, invece, confesserà alla giovane Bacigalupe di non avere nulla a che fare con la tragedia accaduta al suo fidanzato, secondo il giovane i responsabili sono i loro rispettivi padri. Tutti gli abitanti di Calle Acacias, intanto, saranno assai sconvolti, dopo aver visto una foto di Armando sposato con un’altra donna.

Successivamente Lolita riprenderà conoscenza e verrà visitata dal dottor Ramon y Cajal: il medico appurerà che la terapia eseguita dalla donna ha avuto un buon effetto e probabilmente guarirà molto presto. Antonito sarà molto felice per la notizia, ma Lolita si sentirà ancora debilitata e chiederà all’uomo di dormire sul divano.

Una Vita, puntate dal 28 febbraio-4 marzo: Susana scopre che Armando si è sposato

Nelle puntate di Una Vita, trasmesse dal 28 febbraio al 4 marzo, Susana sarà sconvolta dopo aver scoperto che il suo amato Armando si è sposato con un’altra donna e non saprà cosa pensare. Liberto suggerirà alla donna di calmarsi, poiché potrebbe trattarsi di una missione segreta.

Nel frattempo Aurelio non si fiderà molto del rapporto nato tra Natalia e Genoveva, poiché sarà convinto che la dark lady abbia uno scopo ben preciso.

Successivamente Miguel farà molta pressione ad Anabel, dopo averla vista insieme ad Aurelio, ma la donna darà delle risposte molto ambigue. Olmedo, però, non accetterà l’atteggiamento di Anabel e finirà per aggredirla verbalmente per strada. Sarà così che la giovane Bacigalupe deciderà di chiudere definitivamente la relazione con Miguel, lasciandolo.

Miguel disperato, presenta le sue dimissioni

Miguel sarà distrutto per la decisione della sua amata e andrà subito da Don Marcos a presentare le sue dimissioni.

Lolita, invece, avrà un’idea molto particolare per far sì che il suo matrimonio funzioni: la donna farà firmare a suo marito Antonito un contratto molto speciale. Infine, Jaime chiederà scusa a José, per aver turbato Bellita e sarà desideroso di farsi perdonare al più presto.