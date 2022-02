Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate previste nel corso del 2022 su Canale 5 rivelano che ci saranno degli episodi a dir poco spiazzanti e ricchi di colpi di scena.

La settima stagione, attualmente in onda in Italia, si avvia verso il gran finale e per concludere "al meglio", ci sarà un episodio a dir poco cruento che sconvolgerà per sempre l'armonia della comunità di Acacias. Una terribile esplosione che avrà delle conseguenze terribili e finirà per sconvolgere per sempre la vita di Ramon.

Un terribile attentato devasta Acacias: anticipazioni Una vita nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita rivelano che la comunità di Acacias 28 si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesimo episodio cruento che travolgerà per sempre il quartiere.

Un'esplosione devasterà per sempre Acacias: una bomba posta in segreto nella piazza del quartiere, porterà alla distruzione e alla morte di diversi abitanti.

Tra questi spiccano i nomi di Antonito e sua mamma Carmen: per loro ci sarà ben poco da fare dopo questa esplosione che li porterà alla morte.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita rivelano che sia Antonito che Carmen saranno presenti in piazza nel momento in cui verrà fatta esplodere questa bomba.

Carmen muore tra le braccia di suo marito Ramon

I due si ritroveranno tra le macerie, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Immediata la reazione di Ramon che, dopo essersi salvato, correrà da sua moglie.

La situazione apparirà subito drastica e per Carmen non ci sarà nulla da fare: la donna emetterà il suo ultimo respiro tra le braccia dell'amato Ramon, che si lascerà sopraffare dalla disperazione assoluta.

Ma, come se non bastasse, Ramon dovrà ben presto fare i conti con un altro lutto che lo devasterà per sempre. Le anticipazioni della soap opera Una vita rivelano che Lolita scorgerà tra le macerie il corpo del suo amato Antonito.

I soccorsi verranno subito allertati e la donna proverà in tutti i modi a salvargli la vita, ma purtroppo non ci sarà niente da fare.

La morte di Antonito: anticipazioni Una vita nuove puntate

Anche Antonito, infatti, sarà una delle vittime di questa tremenda esplosione che distruggerà il quartiere di Acacias 38, portando morte e dolore.

L'uomo morirà dopo essere stato portato in ospedale: i medici, purtroppo, non potranno salvarlo e saranno costretti a dare a Lolita questa terribile notizia.

Insomma un finale della settima stagione a dir poco spiazzante per Ramon che si ritroverà a dover affrontare ed elaborare questo doppio lutto doloroso.

Moglie e figlio moriranno tragicamente nell'attentato che stravolgerà anche la vita di Felipe, dato che l'avvocato resterà profondamente segnato da questo episodio così cruento che verrà in seguito rivendicato dagli anarchici.