Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno dei colpi di scena legati al rapporto tra Natalia e Genoveva.

Le due dark lady di Acacias si ritroveranno a stringere un rapporto di collaborazione del tutto inaspettato e, quando Genoveva si ritroverà in serio pericolo, Natalia non si farà problemi ad intervenire per salvarla dalla prepotenza di Marcos.

Natalia e Genoveva collaborano insieme: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una vita rivelano che col passare del tempo migliorerà sempre più il rapporto tra Genoveva e Natalia, al punto che quest'ultima confesserà alla donna le terribili peripezie che ha vissuto in passato, prima di arrivare ad Acacias.

Natalia confesserà di aver subito violenze in Messico e che, a metterle le mani addosso, è stata una persona che attualmente si trova in quartiere. Trattasi di Marcos Bacigalupe, ricco signore, da poco in quartiere dopo una vita in Sudamerica.

Sta di fatto che, dopo questa confessione spiazzante, Genoveva deciderà di offrire il suo aiuto a Natalia e così organizzerà un piano ben mirato.

Genoveva si ritrova vittima del perfido Marcos

Le trame spagnole di Una vita rivelano che Genoveva inviterà Marcos a casa sua, per una chiacchierata davanti ad una coppa di champagne.

Ben presto Marco si ritroverà a fare i conti con le lusinghe della dark lady di Acacias: il tutto mentre Natalia osserverà a distanza tale scena, con un coltello tra le mani.

Il motivo? In un primo momento Genoveva avrà intenzione di sfilare la pistola a Marcos e di metterlo allo stretto per farlo confessare le sue orrende colpe.

Il piano, però, fallirà e le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che a quel punto Marcos si renderà conto di essere vittima di una imboscata architettata dalla dark lady di Acacias.

Natalia ammazza Marcos per difendere Genoveva: anticipazioni Una vita trame spagnole

A quel punto, adirato e deluso, Marcos si scaglierà contro Genoveva e sarà pronto ad esercitare violenza contro la dark lady.

Sarà a quel punto che Natalia entrerà in scena: le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che senza pensarci troppo, lo colpirà alle spalle con una pugnalata.

Il colpo sarà mortale per Marcos e Natalia non potrà che essere soddisfatta, dato che in questo modo ha avuto modo di prendersi la sua rivincita, ammazzando l'uomo che le ha fatto del male. E, ad esserne contenta di questa situazione, sarà anche Genoveva che ancora una volta riuscirà ad avere la meglio contro un suo nemico.