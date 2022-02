Imperdibili le anticipazioni di Una vita della settimana 28 febbraio - 5 marzo delle puntate in onda su Canale 5. Una bellissima notizia renderà felice Acacias: Lolita si risveglia grazie al trattamento sperimentale del dottor Ramos, e anche con un certo appetito. Antonito è al settimo cielo, ma deve ancora fare un passo importante per ottenere il perdono della moglie. Nel frattempo, Miguel vuole fare una sorpresa ad Anabel portandole un bel mazzolino di fiori, ma si ferma quando la vede in compagnia di Aurelio. Attenzione anche a Susana, certa che Armando sia bigamo dopo aver visto la sua foto sul periodico in abito da sposa e al fianco di una principessa prussiana.

Jacinto, invece, inizierà a comportarsi in modo alquanto bizzarro.

Una vita anticipazioni settimanali: Lolita guarisce

Finalmente una lieta novella per Acacias. Dopo una notte di disperazione, nella quale Antonito e Ramon si erano già arresi all'idea di perdere Lolita, ecco che lei si risveglia in ottima salute. Il merito è della medicina sperimentale del dottor Ramos, che ha funzionato alla grande.

Lolita parlerà chiaro con Antonito: per ottenere il perdono per il suo tradimento, deve adempiere a un contratto che scriverà lei stessa. Palacios, pur di accontentarla, segue ogni regola alla lettera.

Intanto, Aurelio inizia a sospettare che Genoveva e Natalia stiano tramando qualcosa, vista la loro complicità.

Miguel, invece, si sentirà crollare la terra sotto i piedi quando vedrà Anabel in compagnia di Quesada, che le stringe amorevolmente le mani: che cosa c'è davvero tra loro due?

Furioso, Miguel chiede spiegazioni ad Anabel che, stanca di sentirsi oppressa, lo lascia senza mezzi termini.

Armando è sposato con un'altra donna? Susana disperata

Da quando Susana ha visto la foto di Armando sposato con un'altra donna sul periodico, non ha pace. Per cercare di distrarla, Rosina e Liberto provano a farle credere che si tratti di un equivoco e che il suo Armando sia in Francia, come gli ha sempre detto.

Liberto avrà poi un'altra possibile spiegazione: Armando potrebbe avere un gemello ed essere impegnato in una missione segreta.

Fatto sta che anche padre Hilario viene a sapere della cosa e presserà Susana, invitandola a fare luce sulla possibile bigamia di Armando.

Jacinto fuori controllo nelle nuove puntate di Una vita

Le anticipazioni degli episodi di Una vita della prossima settimana raccontano che il povero Jacinto sentirà sempre di più la mancanza di Marcelina e comincerà a guardare con interesse Indalecia.

La situazione rischia di prendere una piega inaspettata: Jacinto, in preda ai suoi impulsi, inizia a fare sogni su Indalecia e a comportarsi in modo alquanto bizzarro, facendo preoccupare anche Casilda. Servante avrà un'idea per risolvere le cose, ma non farà altro che combinare un guaio.

Infine, vedremo Genoveva entrare in affari con Aurelio, una combo che risulterà drammatica per i poveri e ignari vicini di Acacias.