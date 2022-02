Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a sabato 19 febbraio, Genoveva e Natalia dimostreranno di avere una forte sintonia, con la Salmeron che convincerà le donne di Acacias a ben volere la sua amica. Inoltre Antonito proverà in ogni modo a salvare Lolita, ma pure il dottor Ramon y Cajal spegnerà ogni speranza del Palacios.

Miguel riesce ad evitare il colpo degli Olmedo

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 14 al 19 febbraio, Lolita inviterà Ramon e Carmen a prendersi cura di Moncho ed Antonito quando lei morirà.

Casilda dopo che saprà le condizioni disperate della moglie di Antonito sarà dispiaciuta e in preda alla disperazione. Intanto la rapina ideata dagli Olmedo non andrà a buon fine a causa del sabotaggio adoperato da Miguel. Quest'ultimo dirà espressamente ai nonni di farla finita con la carriera criminale. Inoltre Arantxa farà il suo ritorno nella cittadina con l'intento di ritornare nei paesi baschi con Cesareo. Susana invece proseguirà nella distribuzione dei volantini contro gli stranieri e in questo modo scatenerà l'ira di Natalia.

Antonito cerca di trovare una cura per Lolita

Secondo le anticipazioni televisive fino al 19 febbraio, Lolita verserà in condizioni disperate ed Antonito proverà a trovare una cura.

Gli Olmedo invece accetteranno il consiglio di Miguel e insieme a lui lavoreranno alla riapertura del locale. Intanto Anabel si sentirà meglio dopo il malore, ma Aurelio le riferirà dei dettagli diversa dalla realtà. Inoltre Cesareo ed Arantxa saranno in fibrillazione per l'avvicinarsi delle loro nozze. Servante organizzerà un addio al celibato per l'uomo.

Nel frattempo Genoveva si troverà a suo agio con Natalia e le suggerirà come farsi ben volere dalle donne del posto. La ragazza ringrazierà la Salmeron ed entrambe si promettono sostegno a vicenda. In tutto questo Antonito chiederà alla moglie sofferente di perdonarlo e la donna acconsentirà. Palacios continuerà a cercare una soluzione per la moglie e fisserà un appuntamento con Ramon y Cajal. [VIDEO] Tra le altre cose Alodia si atteggerà in maniera arrogante con José e Bellita, sperando che i suoi signori possano portarle rispetto.

Miguel litigherà con Anabel a causa della vicinanza della ragazza con Aurelio, mentre Marcos tornerà dal viaggio e ribadirà a Soledad di stare lontana dai Quesada.

Aurelio nega di aver provocato il malore di Anabel

In base agli spoiler della prossima settimana, Aurelio negherà davanti Natalia di aver causato il malore di Soledad. Intanto Lolita vedrà la Quesada e le dirà di vivere felice insieme a suo marito. Inoltre Miguel vorrebbe realizzare un omaggio per i genitori defunti, ma sia Sabina che Roberto avranno una strana reazione. L'uomo riuscirà ad evitare che la moglie confessi la verità ai genitori.

Nel frattempo Miguel ed Anabel non sembreranno propensi a far pace. Infine Lolita avrà una forte crisi respiratoria, con il dottore Ramon y Cajal che comunicherà ad Antonito che ormai c'è poco da fare.