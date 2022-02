Le puntate di Una vita in onda a febbraio 2022 vedranno il ritorno ad Acacias di Arantxa. Aurelio invece mostrerà tutta la sua malvagità arrivando persino a drogare Anabel e a tentare di abusare di lei. Sarà Soledad a fermarlo prima che sia troppo tardi. Per Lolita le cose si metteranno male e sembrerà sempre più vicina alla morte.

Una Vita anticipazioni: Aurelio cerca di abusare di Anabel

Dando uno sguardo alle anticipazioni relative alle puntate in onda a febbraio, si vedrà come Aurelio cercherà con ogni mezzo di licenziare Miguel. Troverà però l'opposizione di Marcos che si rifiuterà di licenziare il ragazzo.

Approfittando del fatto che Marcos sarà lontano da Acacias per lavoro, Aurelio si presenterà a casa di Anabel, ben sapendo di trovarla sola. Sarà a questo punto che il perfido Quesada farà assumere alla ragazza una sostanza che la stordirà. Anabel infatti sarà priva di conoscenza quando Aurelio cercherà di abusare di lei. Fortunatamente ci sarà qualcuno che eviterà che ciò accada.

In Una vita, Soledad ferma Aurelio puntandogli un'arma da fuoco

Proprio così, sarà Soledad ad intervenire evitando il peggio. La domestica dei Bacigalupe punterà una pistola contro Aurelio il quale cercherà di discolparsi facendole credere che stava solo cercando di aiutare Anabel. Secondo la versione di Aurelio, la ragazza si era sentita male e lui la stava solo soccorrendo.

Non solo, il fratello di Natalia, con fare minaccioso dirà a Soledad di non raccontare quanto accaduto a Marcos. Resterà da capire se la domestica accetterà di mantenere il segreto con il suo signore o racconterà tutto a Marcos non appena tornerà dal viaggio.

Arantxa fa ritorno ad Acacias, Lolita sa che sta per morire

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata ad Aurelio e Anabel, nel corso dei nuovi episodi di Una vita Bellita sarà sempre più insofferente e capricciosa e vorrà uscire di casa sebbene sia pericoloso.

Alla fine, la cantante uscirà di nascosto accompagnata da Rosina ma verrà aggredita dallo stalker. Il misterioso persecutore alla fine verrà arrestato. Ad Acacias inoltre, farà il suo ritorno Arantxa, l'amatissima ex domestica dei Dominquez. La donna sarà tornata per Cesareo, visto che chiederà di lui non appena metterà piede nel quartiere.

In casa Palacios invece, le cose non andranno affatto bene. Nonostante tutti abbiano cercato di tenere nascosto a Lolita la gravità delle sue condizioni di salute, la bottegaia capirà di avere poco da vivere. Per questo, chiederà a Ramon e Carmen di prendersi cura di Moncho e Antonito quando lei non ci sarà più. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla visione delle nuove puntate di Una vita in onda nel corso del mese di febbraio.