Le prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5 nel corso del mese di marzo, saranno ricche di colpi di scena. Antonito partirà per il Marocco per una missione diplomatica, mentre Marcos riceverà l'esito dell'autopsia di Felicia dalla quale risulterà che la moglie sarà morta avvelenata. A questo punto, Bacigalupe incaricherà Mendez di scoprire chi sia l'assassino di Felicia.

Antonito parte per il Marocco dopo la guarigione di Lolita

In Una vita le puntate si faranno sempre più avvincenti. Su Canale 5, nel corso del mese di marzo, si assisterà alla guarigione di Lolita.

Fortunatamente la cura sperimentale a cui sarà stata sottoposta darà i suoi frutti e la bottegaia si riprenderà velocemente. In casa Palacios però, ben presto giungerà la notizia che Antonito dovrà partire per una missione in Africa. Il giovane infatti, dovrà recarsi in Marocco per una missione diplomatica. Lolita sarà contraria alla partenza del marito, ma Susana riuscirà a convincerla a non opporsi. Alla fine, Antonito saluterà moglie e figlio e partirà alla volta del Marocco. Lolita sarà in ansia, ma sembrerà calmarsi nel momento in cui riceverà un telegramma in cui Antonito farà sapere di essere giunto a destinazione. Dando uno sguardo alle anticipazioni future, ben presto in casa Palacios tutti saranno in allarme.

Non giungeranno più notizie da Antonito e si temerà il peggio.

Marcos riceve l'esito dell'autopsia: Felicia è stata avvelenata

In attesa di ulteriori notizie su Antonito, nel corso delle prossime puntate, anche Marcos non attraverserà un periodo facile. Bacigalupe continuerà a mantenere segreta la sua relazione con la domestica Soledad.

Aurelio intanto, porterà avanti il suo piano per dividere Marcos e Anabel e sembrerà riuscirci. Tra padre e figlia i rapporti saranno sempre più tesi, soprattutto dopo che Aurelio rivelerà a Anabel che sarà stato il padre ad uccidere in Messico Carlos Armijo. Anabel sorprenderà il padre in atteggiamenti inequivocabili con Soledad.

Bacigalupe riceverà finalmente l'esito dell'autopsia sul corpo di Felicia e leggendo le carte, scoprirà che la moglie sarà stata avvelenata.

Una vita spoiler: Marcos incarica Mendez di trovare l'assassino di Felicia

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si scoprirà che Marcos non rivelerà a nessuno ciò che avrà scoperto su Felicia. Non dirà nulla nemmeno a Soledad. La domestica però, rovisterà tea le carte di Marcos, venendo sorpresa da Anabel. Ad Acacias intanto, arriverà il nipote di Bellita. Si tratta di Ignacio, un giovane affascinante che non lascerà indifferente la domestica Alodia. Nel frattempo, Marcos incaricherà Mendez di trovare l'assassino di Felicia. Mendez lavorerà infatti come investigatore privato dopo aver lasciato il ruolo di commissario. Riuscirà a scoprire chi c'è dietro alla morte di Felicia? In attesa di scoprirlo, nel corso delle puntate di Una vita in onda a marzo 2022, la storia tra Anabel e Miguel giungerà al capolinea.