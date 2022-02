Le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola Una vita, continuano ad andare in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate in programmazione sul piccolo schermo dal 7 al 13 febbraio 2022, Antonito Palacios dopo aver nascosto alla moglie Lolita Casado la sua grave malattia, contatterà un medico di Siviglia con la speranza che possa aiutarla a sfuggire alla morte.

Genoveva Salmeron invece si impegnerà a stringere un buon rapporto con Aurelio Quesada: i due dopo essersi conosciuti saranno subito in sintonia.

Spoiler Una vita, dal 7 al 13 febbraio: Genoveva si vuole alleare con Aurelio e Natalia, Antonito contatta il dottor Ramos

Negli episodi che i telespettatori italiani avranno la possibilità di seguire da lunedì 7 a domenica 13 febbraio, Lolita crederà di essere vicina a stare meglio, mentre in realtà le sue condizioni di vita saranno peggiori: nonostante ciò i Palacios sceglieranno di non far sapere alla loro parente di essere vicino alla morte. Intanto Natalia dopo essere stata umiliata da Antonito, si sfogherà con Anabel. Quest’ultima invece si scaglierà contro Susana, avendoa sorpresa a parlare male di lei. In seguito l’ex sarta prenderà parte a una campagna per mandare via gli stranieri dal quartiere iberico.

La complicità tra Genoveva e Aurelio nell’appartamento della darklady, non passerà inosservata a Fabiana. Quesada durante la cena con Salmeron darà l’impressione di voler avere un avvicinamento più intimo con la stessa, che invece si limiterà a parlare soltanto di affari.

Non passerà molto, per assistere a uno scontro per le strade di Acacias 38 tra Aurelio e Antonito.

Quest’ultimo non nasconderà la propria evidente agitazione, appena sua moglie Lolita uscirà dall’ospedale, dopodiché non perderà tempo per mettersi in contatto con un medico specializzato nella cura delle malattie del sangue.

Intanto Genoveva busserà alla porta di Marcos con l’obiettivo di guadagnarsi la sua fiducia e ottenere informazioni su Natalia.

Bacigalupe in seguito inviterà Soledad a pranzare fuori con lui: in tale circostanza i due si scambieranno un bacio. Aurelio approfitterà del momento in cui Anabel si troverà a casa da sola per recarsi dalla stessa. Genoveva nel frattempo manifesterà l’intenzione di allearsi con Aurelio e Natalia.

Casilda, a seguito di un nuovo mancamento di Lolita, apprenderà da Ramon e Carmen che la donna ha poco tempo da vivere. Intanto Antonito convincerà il dottor Ramos a venire da Siviglia per visitare sua moglie. In seguito Antonito comunicherà al padre che in Germania stanno sperimentando una terapia che potrebbe salvare Lolita: quest’ultima quando vedrà suo marito rivolgerle parecchie attenzioni, sembrerà disposta a perdonare il suo tradimento.

Sabina preoccupata per Miguel, il persecutore di Bellita viene arrestato

Sabina nel contempo avrà il timore che Miguel non verrà assolto da ogni responsabilità nel furto grazie alla lettera di Roberto: per tale ragione la donna darà un ultimatum al marito, visto che gli dirà di trovarsi un alibi migliore. La soluzione arriverà quando Miguel dovrà affrontare un viaggio di lavoro: nonostante ciò, Sabina continuerà a essere turbata poiché le dispiacerà salutare suo nipote. A questo punto quest’ultima e Roberto si prepareranno per derubare la banca e rifugiarsi a Barcellona: purtroppo il piano dei due coniugi fallirà a causa dell’allagamento del tunnel.

Successivamente Jacinto oltre a essere stufo per aver dormito a terra per l’ennesima volta, non riuscirà a capire per quale motivo Indalecia non sia tornata al villaggio con sua madre.

Quando quest’ultima sarà gentile con Jacinto, l’ex portinaio Servante ipotizzerà che voglia prendere il posto di Marcelina.

Bellita sarà convinta che il suo ammiratore si trovi in Patagonia, esigerà di uscire allo scoperto e quindi di smettere di fingersi morta. Josè Miguel avendo il timore che le forze dell’ordine possano aver fatto un errore, chiederà a Rosina e Susana di tenere sotto controllo la sua amata: i sospetti di Dominguez si riveleranno fondati, poiché l’uomo in questione ascolterà una conversazione dei due coniugi.

Intanto Bellita - mentre farà una passeggiata con Rosina e Susana - verrà aggredita dal suo ammiratore, alla stessa maniera delle sue amiche. Per terminare nessuno dei cittadini crederà a Jacinto, quando annuncerà che Bellita è viva e vegeta: quest’ultima anche se il suo persecutore finirà in carcere non vorrà uscire dalla sua abitazione.