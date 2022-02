Saranno diversi i colpi di scena che si susseguiranno durante le puntate di Una vita in onda dal 21 al 26 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera riportano che Lolita Casado deciderà di sottoporsi ad una cura sperimentale, mentre Anabel Bacigalupe rifiuterà le avance di Aurelio Quesada.

Una vita, puntate 21-26 febbraio: Lolita si sottopone ad una cura sperimentale

Gli spoiler di Una vita relativi agli episodi in programma dal 21 al 26 febbraio evidenziano che Genoveva scoprirà che Felipe ha incontrato Tano in Austria. La notizia del lancio del nuovo disco di Bellita verrà pubblicata dalla stampa, e intanto si apprenderà anche che in Europa è scoppiata la guerra.

Gli aggiornamenti relativi al conflitto spaventeranno il quartiere: Susana, in particolare, sarà in ansia per la sorte di Armando.

Ramon y Cajal dirà ad Antonito che esiste una medicina testata solo sugli animali che ha dato ottimi risultati. All'inizio Lolita apparirà scettica, ma in un secondo momento accetterà di sottoporsi alla cura sperimentale.

Gli Olmedo discuteranno sull'opportunità di raccontare a Miguel che i suoi genitori non sono morti, ma che in realtà sono in galera per scontare una pena per rapina.

Bellita sarà molto nervosa in occasione della preparazione del disco. Genoveva avrà il timore che sia accaduto qualcosa di grave a Felipe a Vienna. Sarà in questo frangente che Aurelio si avvicinerà notevolmente alla dark-lady.

Anabel respinge un approccio di Aurelio

Ramon y Cajal somministrerà la cura a Lolita, nonostante ci siano poche speranze di sopravvivenza. Soledad, intanto, disapproverà il comportamento di Marcos in pubblico, mentre gli Olmedo si accingeranno a riaprire il ristorante. Susana scoprirà che Armando non alloggia nell'hotel parigino da lui indicato, e avrà paura che possa essere in pericolo.

Anabel respingerà un secondo approccio da parte di Aurelio, mentre Genoveva rinuncerà ad ordinare gli omicidi di Felipe e Tano. Lolita non mostrerà segni di miglioramento, e la famiglia ormai comincerà a pensare che per lei non ci sia più nulla da fare.

Sabina scriverà in segreto una lettera al figlio che si trova in carcere.

Aurelio cercherà di convincere Anabel che non è lui l'assassino di Marcos.

Miguel dà le dimissioni dalla società Bacigalupe-Quesada

Roberto avviserà suo nipote di aver visto Anabel in compagnia di Aurelio: da quel momento la tensione tra i due salirà alle stelle. In seguito, Miguel rassegnerà le dimissioni dall'incarico come avvocato della società Bacigalupe-Quesada.

Servante leggerà sul giornale la notizia delle nozze tra un duca cecoslovacco e una principessa prussiana e si accorgerà che lo sposo è uguale a Don Armando. Infine Ramon y Cajal somministrerà un'altra dose del farmaco a Lolita.