Prosegue l'appuntamento in daytime con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Matteo Ranieri che, dopo essere sembrato pronto a lasciare la trasmissione e quindi a cercare l'amore altrove, è tornato di nuovo sui suoi passi e si è ripresentato in studio. Situazione diversa, invece, per la pretendente Federica assente alle ultime due registrazioni e sulla quale aleggia il "mistero".

Anticipazioni nuove puntate Uomini e donne: Matteo ritorna ma senza Federica

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che alla fine Matteo Ranieri ha deciso di ritornare nuovamente in trasmissione da Maria De Filippi e quindi mettersi in gioco per cercare di trovare nuovamente la sua anima gemella.

Un percorso non facile quello di Matteo che, dopo l'addio di Denise, si è ritrovato in studio solo con Federica. Ma, proprio intorno a questa pretendente, aleggia un vero mistero, dato che non ha preso parte alle ultime registrazioni della trasmissione Mediaset.

Federica è risultata assente alle riprese di queste settimane di Uomini e donne: sul suo conto non sono state proferite parole in studio.

Mistero su Federica: lei assente a Uomini e donne, Matteo tace e volta pagina

Si sapeva che, qualche settimana fa, la ragazza prima di entrare in studio aveva scoperto di aver preso la febbre, motivo per il quale era stata allontanata dalla trasmissione e quindi impossibilitata a partecipare alle nuove riprese.

A distanza di settimane, però, non si sa che fine abbia fatto.

In studio, durante le nuove registrazioni di Uomini e donne non è stato fatto minimo cenno al percorso di Federica.

Lo stesso Matteo Ranieri ha taciuto su quello che starebbe accadendo e quindi, ad oggi, non si sa se la ragazza ha abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi oppure se tornerà nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.

Matteo in esterna con la nuova pretendente Valeria: anticipazioni U&D

Di sicuro, però, Matteo Ranieri non è rimasto a guardare, dato che gli spoiler delle puntate di Uomini e donne di marzo, rivelano che il tronista volterà pagina e lo farà con delle nuove pretendenti.

In studio, per lui, arriveranno delle ragazze pronto a conoscerlo: una di queste si chiama Valeria e Matteo l'ha portata in esterna.

In attesa di scoprire se tra queste nuove ragazze ci sarà quella giusta per il tronista ligure, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani.

La dama torinese sta vivendo un periodo non facile, dettato dall'assenza di nuovi pretendenti in studio per lei.

Tuttavia, in attesa che arrivi quello giusto, Gemma si è divertita a fare un filmato (a tratti anche provocatorio) in cui ha raccontato quella che potrebbe essere la sua giornata tipo in compagnia di un ipotetico fidanzato.

Una scelta che, ovviamente, non esenterà la dama torinese dalle critiche e dalle polemiche da parte di Tina Cipollari, sempre sul piede di guerra nei suoi confronti.