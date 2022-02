Disavventura per Ida Platano, la dama protagonista di Uomini e donne trono over che, in queste ore, ha scelto di raccontare sui social quello che le è capitato. La storica dama presente nel parterre del trono over da un bel po' di anni, ha svelato di essere stata vittima di un furto avvenuto per strada mentre si trovava in centro a Verona. Ida, però, ha scelto di non restare a guardare ed è intervenuta in prima persona, scagliandosi contro il ladro e prendendolo a cazzotti.

Ida Platano: la dama di Uomini e donne subisce un furto

Nel dettaglio, in queste ultime ore Ida Platano ha scelto di raccontare sui social la disavventura che si è ritrovata a vivere in prima persone nelle ultime giornate.

La dama ha svelato che si trovava a Verona, in compagnia anche di suo figlio, quando a un certo punto ha notato che una persona poco distante da lei aveva tra le mani il suo cellulare. Solo in quel momento, Ida Platano si è resa conto ed ha realizzato che aveva subito un furto, dato che quella persone le aveva sottratto il telefono a sua insaputa e senza che la dama di Uomini e donne se ne accorgesse. Ebbene, la reazione di Ida non si è fatta attendere e, nel momento in cui ha realizzato che le avevano rubato il telefono, non ha esitato ed ha scelto di reagire in prima persona.

Ida Platano reagisce al furto e volano cazzotti

"La racconto veloce: gli ho dato qualche cazzotto", ha raccontato la dama del trono over sui social svelando così di aver reagito contro il ladro e, alla fine, di riuscire ad avere la meglio.

Ida, infatti, ha raccontato di essere riuscita a impossessarsi di nuovo del suo telefono e quindi di aver avuto la meglio sul ladro anche se, a farne le spese in un primo momento, è stato suo figlio. La dama di Uomini e donne non ha nascosto che il suo amato Samuele si è spaventato per quello che è accaduto e per la scena che ha visto protagonista la sua mamma in pieno centro città.

'Mio figlio si è spaventato', racconta Ida Platano sui social

"Insomma mio figlio si è spaventato, abbiamo cercato dopo di calmarlo", ha raccontato la dama nel suo sfogo affidato ai social. Per fortuna, però, alla fine anche il bambino si è tranquillizzato e la stessa Ida ha raccontato che qualche ora dopo l'accaduto, Samuele andava fiero della sua mamma per questo furto sventato.

"Samu mi ha detto: una mamma fortissima", ha raccontato la dama di Uomini e donne sui social. Insomma, ancora una volta, Ida dimostra di avere un carattere e una personalità tale che difficilmente si fa mettere in un angolo dalle altre persone. E, con questa forza, continua a mettersi in gioco anche nel programma di Canale 5, dove ancora oggi è alla ricerca della sua anima gemella.